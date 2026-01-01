Ванесса Хадженс показала фигуру в купальнике спустя два месяца после вторых родов

01 января 2026, 21:16

Актриса Ванесса Хадженс призналась, что 2025 год полностью изменил её жизнь

Ванесса Хадженс порадовала поклонников свежим снимком в розовом купальнике, продемонстрировав отличную форму всего через два месяца после вторых родов.





37-летняя звезда «Классного мюзикла» заметно похудела: подтянутые ноги, плоский живот и сияющий внешний вид сразу привлекли внимание фанатов.



Актриса сопроводила фото личными размышлениями, отметив, что в праздничные дни никуда не уезжала и почти не выходила из дома.





«Новая жизнь! Что за год был: теперь я мама двоих детей. Какое путешествие…» — поделилась Хадженс.