Ванесса Хадженс показала фигуру в купальнике спустя два месяца после вторых родов
Актриса Ванесса Хадженс призналась, что 2025 год полностью изменил её жизнь
Ванесса Хадженс порадовала поклонников свежим снимком в розовом купальнике, продемонстрировав отличную форму всего через два месяца после вторых родов.
37-летняя звезда «Классного мюзикла» заметно похудела: подтянутые ноги, плоский живот и сияющий внешний вид сразу привлекли внимание фанатов.
Актриса сопроводила фото личными размышлениями, отметив, что в праздничные дни никуда не уезжала и почти не выходила из дома.
«Новая жизнь! Что за год был: теперь я мама двоих детей. Какое путешествие…» — поделилась Хадженс.Первого ребёнка Ванесса родила летом 2024 года, а уже этой осенью стала мамой во второй раз. О беременности она сообщила публике на позднем сроке — как и в первый раз, актрисе долго удавалось скрывать своё положение. Имя и пол детей Хадженс по-прежнему не раскрывает и не показывает малышей в соцсетях. Известно лишь, что первенец появился на свет 4 июля — в день рождения его отца.
Оба ребёнка родились в браке Ванессы с бейсболистом Коулом Такером. Пара поженилась зимой 2023 года в мексиканском Тулуме, а предложение руки и сердца актриса получила за год до свадьбы.