Носов выразил надежду на второй шанс Курбанову после скандала с наркотиками

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Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов выразил надежду на то, что ПБК ЦСКА даст шанс спортсмену Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации из-за скандала с наркотиками.
Он отметил, что ситуация с допинг-пробой Курбанова сложная и серьёзная, однако, по мнению Носова, это просто ошибка.
Ранее В допинг-пробе 37-летнего игрока была найдена субстанция S6a (кокаин).
А экс-представитель актёра Анатолия Руденко Василина, при котором до этого обнаружили наркотики, рассказала, что инцидент никак не связан с криминалом. Она выразила уверенность в том, что вся ситуация спланирована артистом для того, чтобы не потерять популярность.
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«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Любой человек имеет право на ошибку. Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — отметил в беседе с RT Носов.
А экс-представитель актёра Анатолия Руденко Василина, при котором до этого обнаружили наркотики, рассказала, что инцидент никак не связан с криминалом. Она выразила уверенность в том, что вся ситуация спланирована артистом для того, чтобы не потерять популярность.
«Ему не свойственны такие действия или связь с наркотиками. Он просто пытается напомнить о себе, чтобы быть на слуху, и не более того», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Василина.
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Мелисса Тимофеева