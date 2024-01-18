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Носов выразил надежду на второй шанс Курбанову после скандала с наркотиками

18 января 2024, 18:34
Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Фото: istockphoto.com/-lvinst-

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов выразил надежду на то, что ПБК ЦСКА даст шанс спортсмену Никите Курбанову продолжить играть за команду после дисквалификации из-за скандала с наркотиками.
Он отметил, что ситуация с допинг-пробой Курбанова сложная и серьёзная, однако, по мнению Носова, это просто ошибка.

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Любой человек имеет право на ошибку. Никита действительно оступился. Видимо, в определённый момент он зашёл не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — отметил в беседе с RT Носов.


Ранее В допинг-пробе 37-летнего игрока была найдена субстанция S6a (кокаин).

А экс-представитель актёра Анатолия Руденко Василина, при котором до этого обнаружили наркотики, рассказала, что инцидент никак не связан с криминалом. Она выразила уверенность в том, что вся ситуация спланирована артистом для того, чтобы не потерять популярность.

«Ему не свойственны такие действия или связь с наркотиками. Он просто пытается напомнить о себе, чтобы быть на слуху, и не более того», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Василина.

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#наркотики
#жизнь
#допинг
#инцидент
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Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста
17 января 2024, 22:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкант из США СJ Hedgepeth, которого пользователи социальных сетей называют двойником Филиппа Киркорова, заявил, что хочет сделать кавер на песни певца. Об этом музыкант сообщил в TikTok.
СJ Hedgepeth поделился, что на данный момент сомневается, какую песню стоит перепеть. Блогер пояснил, что ему тяжело найти композицию, которая бы звучала хорошо в его исполнении.

Сообщается, что музыканту 25 лет. Он исполняет музыку в жанре фолк. Также СJ Hedgepeth делает каверы на популярные композиции.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач.

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#зрители
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#концерт
#артист
#музыка
#социальная сеть
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Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
Актёр Пристли рассказал, что Брэд Питт редко моется
17 января 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американо-канадский актер Джейсон Пристли открыл неприглядный секрет о гигиене актёра Брэда Питта.
Секрет Питта он раскрыл в эфире шоу Live with Kelly and Mark на YouTube. Пристли прославился исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». По его словам, в конце 1980-х годов он жил с Брэдом Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. Друзья иногда соревновались в том, кто дольше обойдётся без душа. Пристли вспоминает, что Бреду Питту удавалось не мыться дольше, чем ему.

«Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ», —говорит бывший сосед.
В декабре Брэд Питт отметил юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Ранее сообщалось, что судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.

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#кино
#актёр
#новости
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В Таганский суд Москвы поступил иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей
17 января 2024, 03:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В московский суд Таганского района во вторник, 16 января, поступил иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что ответчиками также выступают и другие компании, которые имеют отношение к организации скандального мероприятия.

Так, с момента отклонения предыдущего иска сумма требуемой компенсации не изменилась.

Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.

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#компенсации
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Васильев согласился с назначением Рогова ведущим «Модного приговора»
16 января 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Историк моды и экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев позитивно отозвался о стилисте Александре Рогове, который был назначен на роль нового ведущего шоу.
Васильев счёл кандидатуру Рогова вполне подходящей для такой роли, поскольку последний, по его мнению, является профессионалом своего дела.

«Уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимых для ведения программы «Модный приговор». Очевидно, и для него выбор не прост — ему придётся отказаться от собственной программы на другом канале. Но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью! От себя лично желаю всем участникам этого проекта успеха и процветания, верю в профессионализм команды, режиссеров, продюсеров, стилистов, операторов и звуковиков», — поделился в беседе с Газета.ру Васильев.

Он также отметил качество работы телеведущей Эвелины Хромченко, которая, по его словам, является гарантом качества программы.

Кроме того, Васильев отметил, что ещё одним участником программы мог бы стать артист Игорь Верник, голос и дикция которого очень импонируют Васильеву.

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#качество
#шоу
#выбор
#рогов
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Певец Дима Билан посетил Донбасс
16 января 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Заслуженный артист России Дима Билан 15 января посетил детское отделение Республиканского травматологического центра ДНР.
Об этом пишет портал «ZOV ДНР». В больнице артист подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке купил необходимые кондиционеры. Дима Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, нуждающимися в протезировании. При финансовой помощи артиста им установят протезы и организуют реабилитацию.

Также Билан передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а из другого приюта взял кота и назвал его Шахтером.

Ранее сообщалось, что актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.

«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.
Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.

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#шоу-бизнес
#днр
#новости
#артист
#благотворительность
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Стало известно, кто станет ведущим «Модного приговора»
Новым ведущим «Модного приговора» на Первом канале стал Александр Рогов
16 января 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Теперь вести телешоу «Модный приговор» будет вести стилист Александр Рогов. Он сильно опередил своих конкурентов в зрительском голосовании. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, его слова передает ТАСС.
Напомним, Первый канал объявлял зрительское голосование на выбор нового ведущего «Модного приговора». По словам Эрнста, Рогов сильно опередил своих конкурентов. Таким образом именно он будет исполнять роль «судьи» в модном шоу.
«Со дня появления "Модного приговора" я был ярым его поклонником и всегда считал это шоу лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя. <...> И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу», - привели в пресс-службе Первого канала слова Рогова.

Ранее сообщалось, что ток-шоу «Модный приговор» вернётся в телеэфир Первого канал. Отмечалось, что премьера намечена на 2 января. Однако тогда еще было неизвестно, кто из звезд займет место судьи и защитника проекта.

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#приговор
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#голосование
#птица
#шоу
#премьера
#выбор
#рогов
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Актёр из сериала «Ликвидация» Дрозд проводил сына-актера в армию
16 января 2024, 10:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.
«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.
Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.

Ранее сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.

«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге.
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#армия
#актеры
#кино
#солдаты
#новости
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Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение
16 января 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала. В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть.

Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.

Среди воспитанников Тутберидзе: олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
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#фигурное катание
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#телевидение
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Депутат Шолохов призвал наказать Волочкову рублём за видео с Джигурдой
15 января 2024, 19:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что российскую балерину Анастасию Волочкову за её скандальное виде с актёром Никитой Джигурдой можно наказать рублём.
Он пояснил, что наказать артистку можно, байкотировав её выступления.

«Все называют Анастасию Волочкову балериной, но я не помню, чтобы она блистала в каком-то театре. На мой взгляд, её профессия — это эпатаж. Что касается отмены шоу, то власти могут запретить выступления в том случае, если был нарушен закон. Но когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, общество может решить бойкотировать подобные мероприятия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

Ранее организация «Ветераны России» призвала запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы.

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