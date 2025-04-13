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Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в московской фотостудии

SHOT: Газманов и его команда покинули фотостудию в Москве из-за возгорания
Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)

Певец Олег Газманов и его команда экстренно покинули фотостудию, где у артиста была запланирована съёмка, приуроченная к 9 Мая. В помещении произошло возгорание. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказала помощница Газманова.
После произошедшего певец заехал домой и отправился в другую фотостудию. Сам артист признался, что ехать фотографироваться именно в этот день он не хотел, но его уговорили.




По словам певца, службы МЧС и пожарные практически сразу ликвидировали возгорание.

Ранее росгвардейцы помогли потушить пожар в строительных бытовках на севере Москвы.

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Джанабаева и Меладзе отпраздновали день рождения дочери
13 апреля 2025, 17:20

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Телеграм, @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отметили день рождения дочери Агаты. Девочке исполнилось 4 года.
Как пишет VOICE, 46-летняя певица и 59-летний артист устроили семейное торжество. Супруги собрали у себя дома самых близких и родных.

Альбина Джанабаева выложила умилительное видео в соцсетях. Она, Меладзе и гости принялись водить хоровод вокруг Агаты. Все со смехом реагировали на такое развлечение: больше всех веселилась малышка в свой личный праздник.

Подписчики присоединились к поздравлениям девочки.
«Поздравляю вас и принцессу! Это лучшее поздравление!», «Как 4 года? Боже, как время стремительно летит. Совсем недавно вы родили и показывали синяки под глазами от недосыпания», «С днём рождения Агату, так круто, что у вас такая дружная семья!» — написали они.
Кроме Агаты, у Альбины и Валерия есть 21-летний сын Константин и 10-летний сын Лука. Ради Джанабаевой певец ушёл из семьи: он прожил в браке с Ириной 18 лет, за это время у них родились трое детей.

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Никита Высоцкий считает, что здоровье Михаила Ефремова могло быть и лучше
13 апреля 2025, 17:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов не появляется на публике, а коллеги по цеху в это время активно обсуждают его здоровье.
«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе», — рассказал прессе режиссер Никита Высоцкий.

Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта, 9 апреля артист вышел на свободу. В заключении Михаил Олегович занимался изготовлением разных поделок на продажу. В сети ходили слухи, что актеру уже предлагали 2,5 миллиона за съемочный день.

Звезда фильма «Шантажист» получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП в столице в июне 2020 года. Следователь положительно отзывался о Михаиле Ефремове, говоря, что тот сотрудничал с правоохранителями.

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13 апреля 2025, 16:49

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)

Один из самых известных артистов русского шансона, а также композитор, автор песен, пианист и продюсер Михаил Шуфутинский отмечает свой 77-й день рождения. Его песни знакомы многим, и шлягер «3 сентября» стал настоящим национальным интернет-мемом. О жизни и творчестве музыканта читайте в материале «Радио 1».

Творческий путь


Михаил и Захар Давидович Шуфутинские (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)

Михаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в городе Москве. Отец певца Захар Давидович имел еврейские корни и был участником Великой Отечественной войны, после которой посвятил свою жизнь медицине. Мама, Елена Подольская, уроженка украинского города Нежина, погибла, когда Михаилу едва исполнилось пять.

В воспитании мальчика одинокому отцу помогали его родители, которые и привили ребенку любовь к музыке. Михаил, повзрослев, завершил обучение в музыкальной школе по классу баяна, а затем продолжил образование в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, где получил диплом по специальности хормейстера, дирижера и преподавателя музыки.

Еще в студенческие годы Шуфутинского сильно интересовала жизнь за океаном. Прослушивание радиостанции «Голос Америки» познакомило артиста с джазовой культурой. После появились знакомства с фарцовщиками, а с ними и запрещенные тогда пластинки и вещи.

Михаил Шуфутинский отказался после диплома ехать по распределению в Минусинск и начал выстраивать карьеру певца в столице. К 1975 году Шуфутинский уже работал в «Москонцерте» с вокальным квартетом «Аккорд», а затем стал руководителем вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Коллектив был успешным, но действовавший режим страны не давал возможности молодому музыканту реализоваться.

Эмиграция в США


Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)

Михаил решил уехать из страны из-за постоянных разногласий с социалистическим режимом.

«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал певец в одном из интервью.

Певец уехал в США, прихватив лишь тысячу долларов с собой. Но на первое время хватило. После певец начал зарабатывать тем, что умел лучше всего. Он выступал в ресторанах, работал с другими артистами — в частности, завязал дружеские отношения с Любовью Успенской и стал продюсером её дебютного альбома.

После падения СССР Шуфутинский приехал на гастроли в Россию и был удивлен тем, что публика знает и любит его песни. С начала 90-х артист часто пел для российской публики в рамках гастрольных туров, а в 2003 году Шуфутинский окончательно вернулся в Россию.

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Личная жизнь


Светлана Уразова и Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)

Музыкант был трижды женат. С первой супругой он познакомился еще в годы студенчества. Татьяна Ростова стала для 19-летнего студента женой на четыре месяца. После чего пара без ссор и скандалов приняла решение развестись.

Женщиной, которая впоследствии проведет всю свою жизнь рядом с шансонье, стала Маргарита Михайловна Шуфутинская. Пара поженилась в 1971, и в этом союзе появились сыновья Дэвид и Антон. Когда Михаил заговорил про эмиграцию, жена без раздумий поддержала супруга. Маргарита и дети отправились с ним – в неизвестность, в чужую страну, не зная языка. Жена всегда безоговорочно доверяла Михаилу и была его крепкой опорой.

Супруги прожили в браке 45 лет. В 2015 году Маргариты Михайловны не стало, причиной ухода стала сердечная недостаточность. Артист сильно переживал смерть жены, но с годами раны затянулись и нахлынула новая любовь.

Танцовщица Светлана Уразова моложе певца на 30 лет. Они были знакомы задолго до смерти Маргариты, девушка работала на подтанцовке в команде Шуфутинского.

В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету», — рассказывал музыкант журналистам.

На церемонии вручения премии «Виктория», которая состоялась 1 марта 2025 года, молодожёны показались с обручальными кольцами. Певец подтвердил официальный союз, но детали раскрывать не стал.

Об СВО и уехавших артистах


Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)

Артист рассказал журналистам «АиФ», что ему жаль россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Особенно его печалит судьба тех, кто переехал на постоянное место жительства в США. Сегодня это не та страна, куда он сам эмигрировал в 1981 году.

«Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Но когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку. А мне нужно быть сегодня здесь, тут мой дом, моя Родина. Да, у нас есть сложности. Но это мой мир и моя война. Это мой дом», — сказал шансонье в интервью aif.ru.

Артист не выражает громко свою политическую позицию. На своих концертах Шуфутинский дарит людям хорошее настроение, а за политическими высказываниями, по его мнению, они могут сходить на митинг.

«Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — комментировал он aif.ru.

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«Хочу делать это снова и снова»: Чумаков сделал комплимент жене фразой про «вдуть»
Чумаков признался, что хочет «вдуть» Ковальчук спустя 18 лет
13 апреля 2025, 16:38

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Алексей Чумаков в многолетнем браке с Юлией Ковальчук, что не мешает ему делать супруге неожиданные и шокирующие комплименты. Один из них опубликовало издание StarHit.
«…Скажу страшную вещь: спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу делать это снова и снова! Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть ей, извините, вдуть, чем не хотеть», — признался исполнитель.

Юлия Ковальчук в свою очередь подчеркнула, что такие слова ее ничуть не задевают, телеведущая считает, что это «прекрасный комплимент для любой молодой девушки». В конце марта Чумаков назвал себя абьюзером в соцсетях, опубликовав ролик, где Ковальчук подходит к нему, произнося фразу «Да, мой господин». За происходящим тогда наблюдал телеведущий Андрей Малахов.

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«Ленивая!»: Тарасов высмеял Костенко на радость хейтерам
Тарасов высмеял тренировки Костенко в спортзале
13 апреля 2025, 15:47

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*/tarasov23)

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко живут в браке больше семи лет, пара не обращает внимания на хейт и негатив. Но, видимо, спортсмен иногда не прочь подколоть свою супругу. Мужчина опубликовал в соцсетях кадры из спортзала, где тренировался вместе с женой.
«Ребята, вы видите, что я поработал. А вот человек на отдыхе. Ленивая, ленивая!» — отметил Тарасов.

Анастасия в свою очередь пыталась показать, что тренируется достойно. К слову, Костенко родила четвертого ребенка чуть больше года назад, а теперь активно тренируется, чтобы быть в тонусе. Кроме того, практически два года назад модели сделали пластику груди.

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