Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в московской фотостудии

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)
Певец Олег Газманов и его команда экстренно покинули фотостудию, где у артиста была запланирована съёмка, приуроченная к 9 Мая. В помещении произошло возгорание. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказала помощница Газманова.
После произошедшего певец заехал домой и отправился в другую фотостудию. Сам артист признался, что ехать фотографироваться именно в этот день он не хотел, но его уговорили.
По словам певца, службы МЧС и пожарные практически сразу ликвидировали возгорание.
Ранее росгвардейцы помогли потушить пожар в строительных бытовках на севере Москвы.
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По словам певца, службы МЧС и пожарные практически сразу ликвидировали возгорание.
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Анастасия Чубина