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Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

30 мая 2024 года скончалась актриса Анастасия Заворотнюк в возрасте 53 лет после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Она была замужем трижды, у неё остались двое детей от второго брака и дочь Мила от третьего супруга, фигуриста Петра Чернышева.
Пётр до последнего дня поддерживал супругу, заботясь о ней и их дочери, несмотря на тяжёлую болезнь. Его преданность и любовь к Анастасии были безграничны, он продолжал надеяться на чудо, даже когда реальность была беспощадной.

В сети обсуждают тайную любовницу Петра Чернышева. Правда это или нет? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Анастасия Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью, получая лечение от лучших специалистов. После нескольких сложных операций, лучевой и химической терапии, ей провели трепанацию черепа в Германии.

Вернувшись в Москву, она продолжила лечение в институте Петрова, где была разработана индивидуальная терапия для борьбы с раковыми клетками. Несмотря на незначительное улучшение состояния, применение экспериментальной вакцины замедлило прогрессирование болезни и позволило ей наслаждаться временем с детьми.

В последние дни жизни её здоровье резко ухудшилось, она страдала от сильной слабости и боли, проводя время в загородном доме и посещая медицинские процедуры.

Фото: iStock/Nastco

Церемония прощания

На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк её супруг Пётр выглядел измождённым горем, стараясь сохранить мужество ради младшей дочери Милы.

Пятилетняя девочка не смогла выдержать службу и позже посетила могилу матери с родными. В этот момент она выглядела как ангел, внимательно слушая старшую сестру и бабушку. Прошло несколько месяцев, но Пётр продолжает регулярно посещать могилу жены, принося цветы и целуя крест, не в силах отпустить свою любимую.

Неверность супруга

Трагическая борьба Анастасии Заворотнюк с болезнью привела к слухам о возможной неверности её супруга Петра. Несмотря на его горе и регулярные посещения могилы жены, в шоу-бизнесе активно обсуждаются предположения о тайной связи фигуриста.

Эти домыслы усиливались на фоне изменений в поведении Петра, что вызывало недовольство и осуждение у поклонников, ранее восхищавшихся их идиллией.

«Он разительно отличался от того любящего мужа, которым предстал в первые годы брака с обожаемой Настей», – писали обеспокоенные поклонники во время её болезни, когда Пётр полностью исчез из поля зрения общественности.
Фото: iStock/Irina Gutyryak

Предсказания Саоны

Скандальная ясновидящая Саона утверждала, что супруг Анастасии Заворотнюк изменяет ей, утешаясь в объятиях другой женщины. Она заявила, что его связь на стороне продиктована лишь физическими потребностями, однако никаких доказательств этому не представлено.

Также в числе подозреваемых оказалась Татьяна Навка, коллега и начальница фигуриста, что породило слухи о возможном служебном романе. Несмотря на домыслы и спекуляции желтой прессы, многие считают легкомысленным делать выводы только на основе фотографий и слухов, не принимая во внимание, что мужчина мог оставаться верным даже в трудной ситуации.

Новая избранница

Эксперт по межличностным отношениям и сваха Анна Осипова предполагает, что в будущем рядом с Петром может появиться женщина, способная помочь ему вернуться к полноценной жизни.

Она отмечает, что новая избранница должна обладать безграничным терпением, большим сердцем и высокой эмпатией. Потребуется значительное время и усилия, чтобы растопить лед в душе вдовца, пережившего тяжёлую утрату.

Несмотря на все слухи, не было обнаружено ни одного доказательства того, что у фигуриста есть какая-либо тайная связь. Следует проявлять осторожность в отношении заявлений различных предсказателей и экстрасенсов, которые стремятся извлечь выгоду из чужих страданий.

Оставшись в одиночестве, он своими действиями показал, насколько глубоки его чувства к Насте и как важен для него их союз. Их семья служила примером истинных ценностей, внушая надежду на то, что в мире еще есть место добру.

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#лёд
#шоу
#мужчина
#болезни
#статьи
«Крыса, ты куда уехал?»: Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной после выбывания из «Маски»
Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной
03 марта 2025, 14:34

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Николай Сердюков пожаловался подписчикам на поведение своей будущей супруги Ксении Бородиной и назвал ее «кидаловом».
Сердюков опубликовал видео из аэропорта. Он уточнил, что вместе с невестой улетает на один день в Казань, и высказал недовольство ее поведением.

«Кидалово. Всегда на границе меня бросает, когда проходим таможенный контроль, личный досмотр. Вот я ее жду всегда и везде. Только один раз остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию — проехал метров 800. И мне сразу сказали: «Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.

Однако Бородина отметила, что не обзывала его, а просто спросила: «Как ты мог уехать?» Она также обиженно предъявила жениху претензии за то, что он все время на нее жалуется.

Напомним, в четвертом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри разоблачили Ксению Бородину, которая скрывалась в костюме Овечки.

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#видео
#контроль
#шоу
#заявление
#маска
#казань
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Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Пинчук улетела на Мальдивы с близкими друзьями
03 марта 2025, 14:25

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук, объявившая о разводе с Араем Чобаняном, улетела на Мальдивы с близкими друзьями. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Уточняется, что на острова с Пинчук полетели блогер Владислав Миров, одним из первых поддержавший девушку, а также экс-участница все той же телестройки Татьяна Мусульбес.

«Это был самый быстрый и веселый перелет», — рассказала Пинчук в сторис.
Также девушка опубликовала кадры с отдыха и из аэропорта.

Перед этим Ирина Пинчук признавалась, что заплатила некоему хакеру за взлом аккаунта Чобаняна. В нем она увидела переписки, указывающие на измену Арая. В самих переписках упоминались массажные салоны. Подробней в нашем материале.

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*Запрещен в РФ
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«Отдали под опеку»: «мальчику» Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье известный олигарх
Матус: Галкину* и Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх
03 марта 2025, 14:10

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Признанному иноагентом в России артисту Максиму Галкину* и певице Алле Пугачевой оплачивает жилье в Израиле известный олигарх. Об этом в передаче на НТВ рассказал помогавший звездам при переезде Андрей Матус.
Мужчина пояснил, что влиятельные люди относятся к юмористу со снисхождением, а не с добрым отношением, как к Пугачевой.

«Они его называют мальчик или артист. Когда он решил покинуть Россию, его отдали под опеку. Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье», — рассказал Андрей Матус.
Собеседник добавил, что Галкин* начал оскорблять Россию из-за своих зарубежных активов и недвижимости, которых не собирался лишаться.

«Цена — надо встать, облить помоями Родину и признаться в любви другому государству», — резюмировал Матус.

Пугачева и Галкин* покинули Россию после февраля 2022 года. Знаменитости не раз критиковали российские власти, а также оскорбляли бывших соотечественников.

Ранее «Радио 1» писало о личных тайнах Риммы Марковой.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
#максим галкин
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«Я не хочу»: Настасья Самбурская раскрыла свое отношение к созданию семьи
Настасья Самбурская не стала выходить замуж, чтобы не отказываться от карьеры
03 марта 2025, 14:03

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Настасья Самбурская в 2024 году получила предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. Артистка рассказала, почему так и не вышла замуж, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Так, Самбурская заявила, что передумала выходить замуж и рассталась со своим молодым человеком, так как не захотела прерывать карьеру.

«Я получила предложение выйти замуж в конце лета. Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества. Потому что мне надо рожать», — призналась Самбурская.

Однако она отметила, что не исключает возможности заморозить яйцеклетку для того, чтобы когда-нибудь все-таки родить ребенка.

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Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?
03 марта 2025, 13:47

Алена Хмельницкая (Фото: ВКонтакте @alxmel)

Известный режиссер Тигран находится в критическом состоянии, его здоровье вызывает серьезные опасения. В то время как бывшая жена Алёна Хмельницкая поддерживает его в этот трудный период, на фоне трагедии разворачиваются скандальные истории.
Всплывают откровения Никиты Джигурды о прошлом Алёны и истинные причины развода Тиграна с ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Критическое состояние

Тигран, известный режиссер, находится в критическом состоянии после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, он в коме, электрическая активность мозга почти не регистрируется.

Супруга Маргарита Симоньян сообщила о его тяжелом состоянии, усугубленном предыдущими тремя инфарктами и операцией по установке стента. Медики осторожны в прогнозах, что вызывает беспокойство у его поклонников. Каждый день в коме увеличивает риск осложнений.

Фото: iStock/sudok1

Поддержка бывшей жены

За выздоровление Тиграна молятся не только его зрители, но и близкие, включая бывшую жену Алёну Хмельницкую. Несмотря на развод, она сохранила теплые отношения с ним, проявив мудрость и благородство, что редко встречается. Алёна понимает важность отца для их дочерей, поэтому поддерживает хорошие отношения не только с Тиграном, но и с его новой избранницей.

Начало романа с Аленой

Вспоминая о начале их отношений, нельзя не отметить, что этот союз многие считали образцовым. Их семья не попадала в скандалы и не становилась объектом сплетен и пересудов. Со стороны казалось, что их брак — идеал для подражания, а рождение двух дочерей только укрепило эту идиллию. Девочек окружали любовью и заботой, как будто стараясь защитить от любых невзгод. Казалось, ничто не может разрушить эту гармонию.

В творческом сотрудничестве с мужем-режиссером Алёна блестяще воплотила образы в фильмах, ставших знаковыми для отечественного кино, таких как «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка».

Алёна всегда блестяще справлялась с ролями, идеально соответствуя замыслам режиссера Тиграна. Их совместные проекты, включая знаковые фильмы и успешную программу «Ты и я», подтверждали её профессионализм. Однако неожиданное известие о разводе шокировало всех: инициатором разрыва стал Тигран. Сначала это воспринимали как слух, но вскоре информация подтвердилась даже в серьезных изданиях, что стало настоящей сенсацией для их окружения.

Фото: iStock/lena_volo

Новая женщина

Маргарита Симоньян и Тигран открыто подтвердили свой союз. Журналистка с энтузиазмом делилась подробностями их первой встречи, описывая, как Тигран пригласил её на свидание. Она в мельчайших деталях вспоминала их разговор, не задумываясь, что это интервью могут прочитать не только поклонники, но и его бывшая жена с дочерьми.

Вопрос, который напрашивается, заключается в том, почему Маргарита не проявила благоразумия и не отказалась от этих отношений. Она прекрасно знала, что режиссёр женат и кто его супруга. Он оставил семью и расторг брак, а Маргарита, в ответ на это, подарила ему троих детей.

Правда о браке

Алёна приоткрыла завесу тайны, рассказав, что их союз на протяжении многих лет лишь внешне выглядел как благополучная семья. На самом деле трещина в их отношениях возникла давно, обе стороны пытались восстановить любовь, но, как оказалось, безуспешно.

Фото: iStock/Rawf8

Никита Джигурда и его роман с Аленой

Всё началось с эпатажного заявления Никиты Джигурды, известного своими скандальными выходками и яркой фантазией. В одном из популярных телешоу он с самодовольством сообщил журналистам о бурном романе, который, по его словам, связывал его с Алёной ещё до её свадьбы с Тиграном. Он и по сей день, словно очарованный воспоминаниями, говорит об актрисе с восхищением, воспевая её красоту.

Интервью произвело эффект настоящей сенсации. Неужели скромная Алёна и скандальный Никита Джигурда действительно были парой? Такое сочетание казалось совершенно невероятным, словно смешение огня и воды.

Безусловно, поведение Никиты вызвало шквал осуждения. Даже если предположить, что между ним и актрисой действительно существовала какая-то искра, выносить такие личные откровения на суд общественности — это крайнее неприличие.

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)

Вся страна затаила дыхание в ожидании, как Алёна выразит свой праведный гнев на лжеца и клеветника. Казалось, ей было бы достаточно лишь отрицательно покачать головой или произнести одно слово «неправда», и все безоговорочно поверили бы именно ей, а не скандалисту, чья репутация уже была подмочена странными выходками.

Однако Алёна предпочла молчание. Это молчание особенно остро ощущал Тигран. Для него эти откровения стали громом среди ясного неба, самым неожиданным поворотом за все годы их совместной жизни.

Возможно, именно поэтому, когда Тигран объявил о своем уходе из семьи, он не испытывал угрызений совести. Мудрая Алёна, словно предсказательница, быстро нашла оправдание для окружающих — мол, армянину лучше быть с армянкой. И это прозвучало после двадцати лет совместной жизни!

Тем не менее, несмотря на бурю эмоций, им хватило мудрости и такта расстаться достойно, не превращая развод в зрелище для желтой прессы.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Неверность жены

После расставания Тигран ни разу не поднял вопрос о предполагаемой неверности бывшей жены. Поверил ли он в её невиновность? Простил ли безоговорочно? Разобрался ли в ситуации без лишнего шума? Как бы то ни было, его поведение вызывает уважение.

Алёна проявила истинную мудрость: она не стала цепляться за уходящее, устраивая скандалы или вражду с новой избранницей. Вместо этого она решила остаться подругой для бывшего мужа и его новой партнерши, сделав первый шаг навстречу. Актриса первой подошла к Маргарите и пригласила её вместе с Тиграном на празднование дня рождения своей дочери.

Сегодня две женщины, бывшая и настоящая жены Тиграна, объединены общей заботой о его здоровье. В трудный момент они поддерживают друг друга, надеясь на благоприятный исход. Медицинские прогнозы противоречивы: одни врачи верят в силу организма режиссера, другие сомневаются в шансах на выздоровление.

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