Союз с афроамериканцем, детский дом, измены, инсульт и остановка сердца: Как сейчас живёт Ирина Понаровская после утраты детей?

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Ирина Понаровская, звезда советской эстрады 80-х и 90-х, 12 марта отметит 72-летие. Однако её жизнь омрачена тяжелой утратой: единственный сын, талантливый художник и дизайнер ювелирных украшений Энтони, скончался в возрасте 39 лет.
Эта трагедия стала огромным ударом для Ирины, её семьи и супруги сына. Помимо этого, у нее была дочка, которую она отдала в детский дом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Однако судьба решила испытать певицу ещё раз: во время концерта в Курске у неё внезапно ухудшилось состояние. Срочно вызванная скорая помощь везла её в больницу, но по дороге сердце Ирины остановилось. Причиной этого стала серьёзная болезнь почек, долгое время подтачивавшая её здоровье. Врачи уже потеряли надежду, но, словно по воле высших сил, артистка вернулась к жизни.
В этот сложный период в её жизни появился Вейланд Родд — талантливый джазовый певец, сын американских эмигрантов. Он ухаживал за Ириной так романтично, что она не смогла устоять перед его обаянием. Их отношения стали настоящим шоком для семьи артистки, которая категорически не одобряла союз с афроамериканцем. Однако, как известно, любовь не знает границ, и Понаровская, несмотря на мнение близких, с головой погрузилась в мир страстных чувств.
Влюблённые поженились, но у них не получалось стать родителями. Все беременности заканчивались выкидышами.
В 1984 году Ирина Понаровская наконец стала матерью, родив сына Энтони от Вейланда Родда. Однако она приняла трудное решение отдать свою приёмную дочь Настю в детский дом. Семейное счастье оказалось недолговечным: через семь лет брак с Вейландом распался из-за его измен и насилия в семье.
Настю удочерила воспитательница детского дома, и, по её словам, в новой семье ей было очень комфортно. Когда Анастасии Кормышевой исполнилось 10 лет, она посетила концерт Ирины Понаровской и даже подарила ей букет цветов. Певица поблагодарила девочку и обняла её, но после выступления, вопреки ожиданиям Насти, так и не подошла к ней.
Однако всё изменилось, когда Анастасия без разрешения примерила золотые украшения Понаровской и отправилась в магазин. Узнав об этом, Ирина выгнала её из дома, обвинив в краже и заявив, что не считает Настю частью своей семьи. Анастасия, возмущаясь, утверждала, что её жизнь превратилась в ад, и предсказала, что жизнь накажет Понаровскую за её поступки.
Энтони сталкивался с трудностями в школе, включая жестокое избиение, после чего Ирина отправила его учиться в Норвегию для более безопасной жизни. Взрослея, Энтони обосновался в Эстонии, женился на художнице Анне Чайковской, у них родились двое детей. Позже семья вернулась в Россию, а Энтони стал дизайнером и иногда подрабатывал диджеем, продолжая следовать творческому пути, унаследованному от матери.
Часы показывали 5 утра, и она услышала шум воды в душе, но мужа рядом не оказалось. Заглянув в ванную, Анна в ужасе застыла: Энтони лежал без сознания на холодном кафельном полу. Вызванные медики констатировали его смерть. Ему было всего 39 лет, и причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.
Для Ирины Понаровской потеря сына стала невыносимым ударом, она настояла на закрытых похоронах. Спустя месяц после трагедии певица решила вернуться к работе, активно принимая заказы на новогодние выступления. Её гонорары заметно выросли, что стало неожиданностью для многих.
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Остановка сердца и предательство супругаИрина Понаровская начала свою карьеру в знаменитом ВИА «Поющие гитары». Будучи студенткой первого курса, она не только присоединилась к ансамблю, но и нашла свою первую любовь — руководителя группы Григория Клеймица. Их брак выглядел прочным, но вмешательство роковой соперницы разрушило его. Не желая мириться с предательством, Понаровская приняла трудное решение о разводе и погрузилась в работу, получая взамен искреннюю любовь зрителей.
Однако судьба решила испытать певицу ещё раз: во время концерта в Курске у неё внезапно ухудшилось состояние. Срочно вызванная скорая помощь везла её в больницу, но по дороге сердце Ирины остановилось. Причиной этого стала серьёзная болезнь почек, долгое время подтачивавшая её здоровье. Врачи уже потеряли надежду, но, словно по воле высших сил, артистка вернулась к жизни.
Фото: iStock/sudok1
Союз с афроамериканцемНемного спустя после клинической смерти Ирина Понаровская перенесла микроинсульт, который оставил серьезные последствия: полгода она была вынуждена передвигаться с помощью ходунков, а одна сторона её лица оказалась парализована. Эта болезнь заставила певицу сделать паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на своем восстановлении.
В этот сложный период в её жизни появился Вейланд Родд — талантливый джазовый певец, сын американских эмигрантов. Он ухаживал за Ириной так романтично, что она не смогла устоять перед его обаянием. Их отношения стали настоящим шоком для семьи артистки, которая категорически не одобряла союз с афроамериканцем. Однако, как известно, любовь не знает границ, и Понаровская, несмотря на мнение близких, с головой погрузилась в мир страстных чувств.
Влюблённые поженились, но у них не получалось стать родителями. Все беременности заканчивались выкидышами.
Приемная дочка и разводИрина почти утратила надежду стать матерью, но однажды, во время гастролей, произошло нечто судьбоносное. В её гримёрку вошла незнакомая женщина с очаровательной темнокожей девочкой на руках. Она поделилась своей печальной историей: отец малышки, африканский студент, исчез, а у неё не было средств, чтобы растить ребёнка. Понаровская восприняла это как знак судьбы и, не раздумывая, решила, что маленькая Настя станет её дочерью.
В 1984 году Ирина Понаровская наконец стала матерью, родив сына Энтони от Вейланда Родда. Однако она приняла трудное решение отдать свою приёмную дочь Настю в детский дом. Семейное счастье оказалось недолговечным: через семь лет брак с Вейландом распался из-за его измен и насилия в семье.
Настю удочерила воспитательница детского дома, и, по её словам, в новой семье ей было очень комфортно. Когда Анастасии Кормышевой исполнилось 10 лет, она посетила концерт Ирины Понаровской и даже подарила ей букет цветов. Певица поблагодарила девочку и обняла её, но после выступления, вопреки ожиданиям Насти, так и не подошла к ней.
Фото: iStock/Berezko
Кража украшенийСпустя годы Ирина Понаровская вновь встретилась с приёмной дочерью Анастасией Кормышевой в программе «Жди меня». Певица предложила Насте переехать к ней, и они наладили отношения, включая контакт с сыном Ириной, Энтони.
Однако всё изменилось, когда Анастасия без разрешения примерила золотые украшения Понаровской и отправилась в магазин. Узнав об этом, Ирина выгнала её из дома, обвинив в краже и заявив, что не считает Настю частью своей семьи. Анастасия, возмущаясь, утверждала, что её жизнь превратилась в ад, и предсказала, что жизнь накажет Понаровскую за её поступки.
Похищение сынаПосле расставания с Вейландом Роддом Ирина Понаровская пережила настоящий кошмар, когда её бывший муж похитил их сына Энтони и исчез. Несмотря на отказ милиции принять заявление о пропаже, Ирина самостоятельно нашла сына в Воронеже и забрала его обратно.
Энтони сталкивался с трудностями в школе, включая жестокое избиение, после чего Ирина отправила его учиться в Норвегию для более безопасной жизни. Взрослея, Энтони обосновался в Эстонии, женился на художнице Анне Чайковской, у них родились двое детей. Позже семья вернулась в Россию, а Энтони стал дизайнером и иногда подрабатывал диджеем, продолжая следовать творческому пути, унаследованному от матери.
Фото: iStock/alexkoral
Лежал без сознания на холодном кафельном полуЭнтони всегда уделял большое внимание своему здоровью: он не употреблял алкоголь, не курил, регулярно занимался спортом и следил за своим питанием. Каждый вечер он завершал день контрастным душем, считая это полезной привычкой. Однако 19 сентября все изменилось. В тот вечер его жена Анна легла спать раньше, а Энтони, как обычно, отправился в ванную. Проснувшись среди ночи, она почувствовала странное беспокойство.
Часы показывали 5 утра, и она услышала шум воды в душе, но мужа рядом не оказалось. Заглянув в ванную, Анна в ужасе застыла: Энтони лежал без сознания на холодном кафельном полу. Вызванные медики констатировали его смерть. Ему было всего 39 лет, и причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.
Для Ирины Понаровской потеря сына стала невыносимым ударом, она настояла на закрытых похоронах. Спустя месяц после трагедии певица решила вернуться к работе, активно принимая заказы на новогодние выступления. Её гонорары заметно выросли, что стало неожиданностью для многих.
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Дарья Осипова