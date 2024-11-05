Новая муза: Раскрыты подробности личной жизни Меладзе после разрыва с Брежневой

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
У продюсера Константина Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой появилась новая муза, которая гораздо младше его. Об этом заявил концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, пишет Life.ru.
Недавно Константин со своим братом Валерием выпустили песню после долгого творческого перерыва. Многие предположили, что это обусловлено появлением новой музы в жизни композитора. Некоторые же утверждают, что песня является посланием для Веры Брежневой.
Дворцов рассказал, что новая муза у Меладзе действительно появилась, она моложе его в несколько раз, однако студенткой уже не является. По его словам, творческие люди не могут долгое время быть в одиночестве.
Концертный директор выразил уверенность в том, что пассией композитора стала начинающая певица, которая чем-то похожа на Брежневу. По его словам, Меладзе до сих пор её любит и мечтает вернуть, но сама Брежнева не намерена возобновлять отношения.
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Дворцов рассказал, что новая муза у Меладзе действительно появилась, она моложе его в несколько раз, однако студенткой уже не является. По его словам, творческие люди не могут долгое время быть в одиночестве.
Концертный директор выразил уверенность в том, что пассией композитора стала начинающая певица, которая чем-то похожа на Брежневу. По его словам, Меладзе до сих пор её любит и мечтает вернуть, но сама Брежнева не намерена возобновлять отношения.
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Екатерина Коршунова