Уехавший из России лидер группы «Сплин» избавился от дома в Петербурге

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Уехавший из России лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев продал свой загородный дом в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Васильев продал участок площадью 1200 квадратных метров в Курортном районе города. На нем расположен таунхаус, кадастровая стоимость которого составляет 39 млн рублей. Точная сумма сделки не раскрывается.
Согласно информации канала, у музыканта остались еще две квартиры в Петербурге. Одна квартира стоит порядка 7,8 млн рублей. Другая квартира, которая расположена в доме 1912 года постройки, оценивается в 21,5 млн рублей.
В настоящее время Васильев проживает в Испании.
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Согласно информации канала, у музыканта остались еще две квартиры в Петербурге. Одна квартира стоит порядка 7,8 млн рублей. Другая квартира, которая расположена в доме 1912 года постройки, оценивается в 21,5 млн рублей.
В настоящее время Васильев проживает в Испании.
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Екатерина Коршунова