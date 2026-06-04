Новая публикация Лерчек спровоцировала споры о внешности маленького сына
Блогеры Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и Луис Сквиччиарини опубликовали в своих соцсетях совместное фото с маленьким сыном.
Подписчики активно обсуждают новый снимок в блоге онкобольной Чекалиной. На фотографии Валерия позирует вместе с возлюбленным и их ребёнком Даниэлем.
На кадре Луис держит мальчика на руках и делает селфи, а рядом стоит улыбающаяся Лерчек. Пользователи обратили внимание и на внешний вид блогера: после шестой химиотерапии она вышла в свет в парике.
Основной темой для дискуссий стала внешность ребёнка. Многие подписчики заявили, что Даниэль, по их мнению, сильно напоминает бывшего мужа Валерии — Артёма Чекалина. В комментариях десятки пользователей сравнили мальчика с экс-супругом блогера. Сама Чекалина никак не прокомментировала эти обсуждения.
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