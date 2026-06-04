Новая публикация Лерчек спровоцировала споры о внешности маленького сына

04 июня 2026, 08:53

Лерчек и Луис Сквиччиарини опубликовали фото с сыном Даниэлем

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Блогеры Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и Луис Сквиччиарини опубликовали в своих соцсетях совместное фото с маленьким сыном.