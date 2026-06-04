Новая трагедия постигла вдову Пиманова на 40 день после его смерти

04 июня 2026, 13:09

Дрессировщик Запашный: На сороковины Пиманова умер отец Ольги Погодиной

Ольга Погодина и Алексей Пиманов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Вдова телеведущего и журналиста Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина, потеряла отца в день 40-й годовщины смерти супруга. Об этом сообщил народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.





По словам знаменитости в беседе с корреспондентом NEWS.ru, произошедшее является ужасным совпадением. Он отметил, что был близок с Пимановым и до сих пор не может смириться с его уходом.





«Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец», — поделился артист.