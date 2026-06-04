Новая трагедия постигла вдову Пиманова на 40 день после его смерти
Дрессировщик Запашный: На сороковины Пиманова умер отец Ольги Погодиной
Вдова телеведущего и журналиста Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина, потеряла отца в день 40-й годовщины смерти супруга. Об этом сообщил народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
По словам знаменитости в беседе с корреспондентом NEWS.ru, произошедшее является ужасным совпадением. Он отметил, что был близок с Пимановым и до сих пор не может смириться с его уходом.
«Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец», — поделился артист.Запашный также подчеркнул, что Пиманов был большим профессионалом, настоящим патриотом и примером для подражания. Его будет сильно не хватать, добавил собеседник.