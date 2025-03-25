Новая жизнь в Лос-Анджелесе и рождение близнецов: Что происходит с Мариной Орловой, музой Михаила Задорнова, после его смерти?

Марина Орлова (Фото: ВКонтакте @marinaorlovaofficial)
Марина Орлова, известная как муза Михаила Задорнова, была не только актрисой, но и близким человеком для сатирика. Их сотрудничество на экране и гастроли породили слухи о более глубоких отношениях, однако официально роман так и не был подтвержден.
После смерти Задорнова в 2017 году жизнь Марины изменилась. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Оказалась в постели с парнем дочери, увела чужого мужа и сыграла тайную свадьбу: чем еще Ксения Раппопорт может удивить окружающих
Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж
Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику
Уход из светской жизниСкончавшись от рака, Михаил Задорнов оставил после себя множество вопросов и воспоминаний. Вдова юмориста, Елена Вдовина, не разрешила Марине участвовать в концерте памяти. С тех пор имя Орловой стало реже появляться в светских новостях.
Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Новые горизонтыВ 2021 году Орлова вернулась на экран, сыграв главную роль в сериале «Подлинная история Юлии Началовой». Это стало важным шагом в её карьере после долгого перерыва. Спустя четыре года после утраты Задорнова, она вышла замуж за Георгия Кирьянова, известного по сериалу «Чернобыль: зона отчуждения».
Жизнь в СШАСвадьба Марины и Георгия прошла в Сан-Франциско, пара решила остаться в США. В Лос-Анджелесе у них родились близнецы — Леонардо и Оливия. Актриса активно делится моментами из жизни своих детей в социальных сетях, показывая радости материнства.
Марина Орлова (Фото: ВКонтакте @marinaorlovaofficial)
Возвращение к работеНе желая засиживаться в декретном отпуске, Марина быстро вернулась к актёрской деятельности. Она снялась в американском проекте с Дженнифер Лопес, хотя пока не раскрывает подробностей о фильме. Для новой роли Орлова кардинально сменила имидж, сделав волосы темнее и добавив челку.
«Мне позвонили вечером с просьбой уже утром выйти на съемочную площадку. Я не буду раскрывать сюжет фильма, посмотрите сами. Хочу лишь сказать, что Дженнифер покорила мое сердце за эти 12 часов, проведенных вместе. Она оказалась очень сильной актрисой. С очень дружелюбным и покладистым характером. Импровизирует, предлагает. Мечта режиссера!» — не смогла сдержать эмоций Марина Орлова.
Память о близкихНесмотря на успехи за границей, Марина продолжает сохранять связь с родными в России. Её мама и сестра недавно посетили США, встреча с бабушкой стала трогательным моментом для всей семьи. К сожалению, актриса до сих пор переживает утрату отца, который скончался от коронавируса два года назад.
Наследие Михаила ЗадорноваПосле смерти Задорнова его семья продолжает жить своей жизнью. Вдова Елена Бомбина и дочь Елена обосновались на Мальте, где воспитывают детей. Наследие юмориста живет не только в его работах, но и в воспоминаниях тех, кто был рядом с ним.
Читайте также:
Оказалась в постели с парнем дочери, увела чужого мужа и сыграла тайную свадьбу: чем еще Ксения Раппопорт может удивить окружающих
Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж
Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику
Дарья Осипова