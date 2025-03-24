Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Об этом она написала в своем блоге.
Артистка опубликовала ролик, в котором она сняла себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. На видео исполнительница рассказала, что решила уменьшить грудь.
Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.
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«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — сообщила 39-летняя певица.
Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.
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Екатерина Коршунова