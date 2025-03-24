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Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику

Певица Бьянка захотела сделать пластическую операцию по уменьшению груди
Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Об этом она написала в своем блоге.
Артистка опубликовала ролик, в котором она сняла себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. На видео исполнительница рассказала, что решила уменьшить грудь.

«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — сообщила 39-летняя певица.

Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.

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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа
Вдова Владимира Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти мужа
24 марта 2025, 18:39

Мария Левкина (Фото: Инстаграм* @marusialyovkina)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о супруге. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Марины Левкиной, она потеряла смысл жизни после смерти любимого мужа. Несмотря на произошедшее, вдова нашла в себе силы идти дальше.

Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.

Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.

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«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
24 марта 2025, 17:24

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Звездные романы нередко становятся достоянием общественности, но ещё громче звучат истории предательства. Среди российских актрис такие драмы случались не раз. «Радио 1» расскажет о звездных разводах, в которых разлучницей стала лучшая подруга.

Марина Яковлева: подруга дала совет и увела мужа


Даже спустя годы для многих Марина Яковлева остаётся той самой дерзкой принцессой из сказки «После дождичка в четверг». Если в профессии актрисе всегда везло, то в личной жизни всё было не так просто.

В студенческие годы Марина встретила режиссёра Андрея Ростоцкого. Их роман развивался стремительно, и вскоре влюблённые поженились.

Когда в браке начались трудности, Яковлева обратилась за советом к близкой подруге. Она так запуталась в своих чувствах, что по её рекомендации даже подала на развод. А вскоре узнала страшную правду: подруга не просто поддерживала её в трудную минуту, а ждала момента, чтобы занять её место.

Ростоцкий и бывшая подруга Марины не просто начали встречаться — вскоре они поженились.

Марина Яковлева (фото: РИА Новости / Виталий Аньков)

Анастасия Веденская: роман мужа с лучшей подругой


Звезда «Тихого Дона» Анастасия Веденская долгие годы была в браке с Владимиром Епифанцевым. В этом союзе родились двое детей, но счастье оказалось недолгим.

Причиной разрыва стала лучшая подруга актрисы — Анна Цуканова-Котт. Как оказалось, Анна часто бывала у них в гостях, но интересовалась не только дружбой с Настей.

Когда правда вскрылась, Веденская не смогла простить предательства ни мужу, ни подруге.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Нонна Гришаева: разлука из-за подруги


Актриса, покорившая зрителей ролью в «Папиных дочках», всегда казалась уверенной и жизнерадостной. Но в личной жизни ей пришлось пройти через предательство.

После развода с первым мужем Гришаева строила серьёзные отношения с влиятельным бизнесменом. Они готовились к свадьбе, но внезапно всё рухнуло. Причиной стала близкая подруга Нонны, которая увела её возлюбленного.

Разрыв был настолько болезненным, что Гришаева долго не могла доверять мужчинам. Только спустя годы она вновь обрела счастье с Александром Нестеровым.

Нонна Гришаева (фото: Фото: Instagram* / grishaevanonna)

Виктория Тарасова: помогла подруге, а та увела её мужчину


Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова в молодости столкнулась с предательством, от которого долго не могла оправиться.

Тарасова жила с возлюбленным Вячеславом, когда к ней за помощью обратилась лучшая подруга. У девушки не было жилья, и Виктория временно приютила её у себя. В итоге получила нож в спину: подруга закрутила роман с Вячеславом.

Когда актриса узнала о предательстве, оказалось, что она ждёт ребёнка. Но возлюбленный, вместо того чтобы поддержать её, просто исчез.

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Юлия Ауг: муж ушёл к подруге после 8 лет брака


Актриса Юлия Ауг и её супруг Степан Золотухин были вместе 8 лет, воспитывали дочь.

Это был 1995 год, с заработками у актёров было сложно. Чтобы прокормить ребёнка, Юлии и Степану приходилось хвататься за любые подработки, а девочку воспитывали бабушки. Спустя 8 лет брака, Золотухин ушёл к подруге Юлии.

Ауг не держит зла на бывшего. Она уверена, что его уход помог ей стать сильнее.

Юлия Ауг (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

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Был актером, стал официантом в Англии: куда пропал Левин из «Интернов» Дмитрий Шаракоис
24 марта 2025, 17:15

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

Актер Дмитрий Шаракоис прославился благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны».
О том, как артист живет сейчас и почему уехал из России, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. У него есть старшие братья Руслан и Владимир. Отец оставил жену с тремя детьми, когда Дмитрий был еще маленьким. Женщина одна воспитывала детей и зарабатывала на жизнь торговлей на рынке.

Примечательно, что дед актера по национальности литовец. Сам Шаракоис имеет два гражданства — российское и литовское.

С юных лет Дмитрий любил играть в футбол и хулиганить в школе. Он часто дрался и плохо учился. Однако практически всегда принимал участие в школьных театральных постановках.

В 2002 году Шаракоис поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. На третьем курсе института начал сниматься в кино.

Карьера


После окончания вуза Дмитрий служил в Московском ТЮЗе. В 2007 году перешел в труппу Театра имени Владимира Маяковского. Начинающего артиста задействовали в спектаклях «Зеленая птичка», «Два клена» и «Питер Пэн».

Периодически актера приглашали и на другие театральные сцены. В Театре на Малой Бронной он играл Эдмунда в «Тайне старого шкафа», а в Театре на Таганке предстал в образе дона Фернандо в постановке «Дуэнья».

Дебют Шаракоиса в кино состоялся в эпизодической роли в короткометражной картине 2003 года «Любовь и краски». После чего его пригласили в популярный российский ситком «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

На последнем курсе института артиста утвердили в каст «9 роты» Федора Бондарчука. Спустя время Дмитрий появился в комедии «Никто не знает про секс», где его коллегами по съемочной площадке стали Михаил Ефремов и Анатолий Кузнецов.

Настоящая слава пришла к актеру в 2010 году, когда он появился в роли Бориса Левина в ситкоме «Интерны». Шаракоис стал открытием проекта, он настолько ярко изобразил своего героя, что многие зрители полюбили персонажа.

Когда Дмитрий покинул сериал, поклонники надеялись на его скорое возвращение. В СМИ писали о конфликте с Кристиной Асмус, сообщали и о финансовой стороне решения артиста, но вскоре Шаракоис опроверг слухи. По его словам, он не хотел стать заложником одной роли. К радости фанатов, актер вернулся в ситком в финальном сезоне.

Всего в фильмографии Шаракоиса более 30 работ.

Личная жизнь


О личной жизни артиста известно немного. Однажды на одно из мероприятий Дмитрий Шаракоис пришел с девушкой и представил ее как свою супругу. Но уже на следующей премьере он появился с другой женщиной, которую назвал приятельницей.

На вопрос сотрудников СМИ о том, куда делась его жена, Шаракоис удивился, а потом рассмеялся.

«Моя крайняя девушка была не актрисой. У нас были серьезные отношения, которые длились три года. Но закончились, и мы расстались. Пока что я не нашел достойной замены, а первую попавшуюся в жены брать не хочу. Думаю, что большой любви у меня в жизни, наверное, еще не случилось», — объяснял актер.

Почему Шаракоис уехал из России


В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал из РФ в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру.

«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за "Челси". Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — делился Дмитрий.

Сначала артист подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств. По его заверению, это был долгий и тяжелый путь.

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

«Я перевел на английский свой шоурил — нарезку актерских работ. Записал сцену на английском, включил ее в шоурил, нашел сценарий одного голливудского фильма, вырезал оттуда сцену, выучил ее и отправил в половину всех агентств страны. Представьте, какие ощущения я испытывал, отправляя письмо в актерское агентство, в котором состоят Джуд Лоу, Кира Найтли. И ты такой: Димка. Очень странные ощущения», — писал Шаракоис в своем блоге.

На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт. В феврале 2020 года Дмитрия пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса.

«Примерно через две недели я получил утверждение и полетел в Испанию! Я успел до всех ограничений слетать в Мадрид на съемки и снова почувствовал себя актером. Знаете, когда в аэропорту тебя встречает человек с табличкой, на которой написаны твои имя и фамилия. Я там сделал фотографию на память, потому что так со стройки сразу туда — это круто», — рассказывал он.

Как Шаракоис живет сейчас


Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис». В проекте также принял участие российский актер Никита Ефремов.

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)

Артист также ведет социальные сети. В 2023 году он назвал себя «звездой TikTok».

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«Это сложный момент»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии
Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии
24 марта 2025, 17:04

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Освобождение актера Михаила Ефремова из колонии прокомментировал его сын Никита в социальных сетях. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Ефремов-младший.
О решении Алексеевского районного суда Белгородской области освободить Михаила Ефремова стало известно несколько часов назад. Выйти артист сможет уже 7 апреля, когда истекут 15 суток для обжалования судебного решения. Когда Ефремов освободится, его обяжут отмечаться в органах раз в месяц.

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Звезда «Формулы счастья» Дарья Егорова: табу на отношения с актерами и жизнь с шизофреником
24 марта 2025, 16:09

Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)

Российская актриса театра и кино Дарья Егорова — новая звезда российского кинематографа, которой под силу разноплановые роли. Она впервые появилась на экранах в 2011 году и в настоящее время является востребованной актрисой.
Артистку многие знают по лентам «Весной расцветает любовь», «Тайны института благородных девиц» и «Счастье из осколков». О творческом пути и личной жизни звезды сериалов читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути


Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)

Дарья Егорова родилась весной 1990 года в обычной московской семье. С детства девочка отличалась богатой фантазией и активно участвовала в самодеятельности. Дарья нередко устраивала для родных домашние спектакли, сценарии для которых она сочиняла сама, и выступала в них вместе с младшей сестрой.

Учёба в школе давалась Егоровой с трудом, но родители не упрекали её за плохие оценки. Напротив, они предложили ей перевестись в школу, где есть экспериментальный театральный класс. Там юная актриса и решила связать свою жизнь с актерским ремеслом. После окончания школы девушка с легкостью поступила в училище имени Бориса Щукина и в 2011 году получила диплом актрисы.

Робота в большом кино


Дарья Егорова (Фото: Instagram*@dasheg)

Съемки в кино Дарья Егорова начала с многосерийных картин. Дебют актрисы в кино случился в сериале «Закон и порядок», который вышел в 2006 году. После были эпизодические роли в сериалах «Универ», «Поздняя любовь», «Склифосовский».

В 2012 году Егорова исполнила главную роль Татьяны Ветровой в ленте «Формула счастья». И лишь через год после премьеры сериала «Анютино счастье», в котором Дарья предстала в образе Ани Полежаевой, она наконец-то обрела настоящий, оглушительный успех.

Сейчас в фильмографии Егоровой более 35 работ. Она успешно играет как драматические, так и комические роли.

Личная жизнь


Василий Степанов и Дарья Егорова (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Первой любовью актрисы стал коллега по цеху Василий Степанов. Пара познакомилась во время учебы и роман быстро перерос в серьезные отношения. Молодые актеры съехались и стали жить у родителей Дарьи. Теплые отношения закончились после съемок Степанова в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Быстро возросшая популярность актера стала катализатором его психического заболевания. Все стало еще хуже когда после фурора фильма началось затишье в карьере.

«Однажды проснулась от шума. Степанов яростно колотил кулаком по двери, как будто расправлялся с заклятым врагом, лицо было злым. Такое случалось нередко, он посреди ночи вскакивал с постели, ничего не видя вокруг, носился по квартире, резко останавливался и начинал крушить двери», — делилась Егорова с журналистами.

После того как актёр, известный и востребованный, остался без работы, девушке пришлось взять на себя двойную нагрузку. Не в силах справиться с этим, она предложила завершить отношения.

«Я весила тогда 45 килограммов, исхудала, потому что не могла ни куска проглотить. Жила только проблемами Васи, не снималась, не ходила на кастинги. Мне было плевать на всё, главным в жизни был он, его состояние», — цитирует слова Егоровой издание «Телеканал 78».

Егорова упоминала, что даже после разрыва Степанов продолжал обращаться к ней за поддержкой. Дарья также поделилась, что родственники долгое время не соглашались на лечение Василия, пытаясь «избавить его от одержимости». В 2020 году звезде «Обитаемого острова» врачи установили диагноз «шизофрения».

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Новые отношения


Едва оправившись от тяжелых отношений, Дарья начала встречаться с актером Дмитрием Смирновым. Отношения развивались столь стремительно, что поклонники еще не успели привыкнуть к новому ухажеру, как в соцсетях актрисы появилась информация о ее скорой свадьбе. А потом известие о расставании. После вторых неудачных отношений с коллегами по цеху Егорова решила больше не связывать свою личную жизнь с актерами.

Сейчас актриса счастлива с Виктором, который по профессии графический дизайнер и организатор мероприятий. Пара посещает светские вечеринки и не скрывает своих чувств от поклонников.

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