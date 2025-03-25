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Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)

Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж. Это произошло во время беседы с Telegram-каналом ROCKET MAG.
Певица обсуждала Прохора Шаляпина, усомнившись при этом в том, что сможет помочь ему в подборе репертуара.

«Понимаешь, мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замужем, в целом. Это я вслух сказала?», – заявила Дубцова.
Напомним, что исполнительница была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году в пары родился сын Артём. Вскоре после этого они разошлись. Причиной развода, как сообщала Дубцова, стало то, что супруг постоянно критиковал её изменившуюся после родов внешность.

В октябре прошлого года певица объявила, что не против снова выйти замуж, однако не ставит это в разряд приоритетных целей.

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#интервью
#шоу-бизнес
Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии
25 марта 2025, 12:11

Гоша Куценко (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Актёр Гоша Куценко трогательно отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова.
Актёр в беседе с aif.ru признался, что его первой реакцией стали слёзы.

«Конечно, мы его ждём, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьёй до слёз. Первая реакция – слёзы, слёзы, слёзы», – отметил артист.
Куценко подчеркнул, что Михаил Ефремов в душе уже не раз искупил свою вину, а за проведённое в колонии время артист стал совершенно другим человеком.

Также актёр добавил, что сообщения об освобождении его коллеги стали для всех «грандиозной новостью».

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#артист
#колония
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Ефиму Шифрину 69 лет: еврейские корни, двойное гражданство и обвинения в гомосексуализме*
25 марта 2025, 11:46

Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец, телеведущий Ефим Шифрин 25 марта отмечает свой 69-й день рождения. За свою творческую жизнь артист попробовал себя в разных ипостасях: он был и спортсменом, и юмористом, и актёром театра и кино. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Раиса Цыпина, Залман Шмуилович, Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан Магаданской области. Родители артиста Залман Шмуилович и Раиса Цыпина — белорусские евреи. В результате политических репрессий, которые проводились в 30-е годы, отец был обвинён в шпионаже и отправлен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. После этого его сослали на пожизненное поселение в Сибирь. Знакомство пары произошло в Могилёвской губернии. В 1950 году Раиса Цыпина, которой было 35 лет, отправилась в ссылку в Магадан, где её ждал 40-летний Залман Шифрин. Вскоре они поженились.

Ефим был вторым сыном в семье, и при рождении его назвали Нахим. Он изменил своё имя, когда стал взрослым, чтобы избежать проблем в своей творческой деятельности. Как всем известно, публика относилась к евреям с явным предубеждением.

Семья Шифриных прожила на Колыме 10 лет после рождения Ефима, а после переехала в Латвию. Школьные годы артиста прошли в курортной Юрмале. После окончания школы Ефим Шифрин решил продолжить образование в области филологии и поступил в вуз в Риге. Однако вскоре он понял, что его истинное призвание — сцена, и перевёлся в московское цирковое и эстрадное училище. В 1980 году артист поступил и блестяще окончил факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС.

Творческий путь


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В 1977 году он начал выступать в Студенческом театре Московского государственного университета под руководством Виктюка. После получения образования он стал частью труппы Москонцерта, где работал до 1988 года. В 1980-х годах Ефим Шифрин стал обладателем двух наград на конкурсах «Московский» и «Всесоюзный конкурс артистов эстрады». Но по-настоящему знаменитым он стал после участия в телевизионной программе комедийного жанра «В нашем доме».

После этого выступления артиста стали часто приглашать на юмористические телепередачи. Среди них — «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Там Ефим Шифрин успешно выступает в жанре моноспектакля, который стал его визитной карточкой. Наиболее известные его монологи — «Дрынолет», «Детектор лжи», «Обычаи» и многие другие.

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В 1990 году Ефим решил создать свой собственный театр. Он основал театр, который назвал в свою честь — «Шифрин-театр». И по сей день Ефим остаётся главным художественным руководителем этого театра. Репертуар театра очень разнообразен. В нём представлены музыкальные пьесы, которые артист также исполняет и сам. Он также выступает как певец и исполняет музыкальные композиции и романсы.

Кроме того, Ефим Шифрин снимался в мюзиклах, кинокомедиях и озвучивал мультики.

Личная жизнь


Ефим Шифрин — холостяк, и у него нет детей. 69-летний артист не распространяется о своей личной жизни. Ангелина Вовк как-то упоминала, что в юности артист был женат. Но сам Шифрин не даёт никаких комментариев по этому поводу. Также он не реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации*, которые иногда появляются в интернете.

Израильский паспорт и жизнь на две страны


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В сети часто всплывают новости о том, что артист имеет двойное гражданство и уехал в Израиль. Все дело в семье юмориста. Брат и отец Ефима Залмановича в свое время репатриировались в Израиль. Сейчас у артиста там живет старший брат, его дети и внуки. Шифрин часто гостит у родных.

Согласно информации, предоставленной средствами массовой информации, Ефим Шифрин стал гражданином Израиля еще в 2017 году, однако сам он эти слухи опровергал.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ефим Шифрин сегодня


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Актёр продолжает активно трудиться в театре, записывает аудиокниги и сам пишет произведения. В основном это автобиографии, публицистические и мемуарные работы. Шифрин увлечённо занимается спортом и имеет престижный титул «Мистер Фитнес» от международной сети спортзалов и награду от правительства Москвы за пропаганду здорового образа жизни. Шоумен активно пользуется соцсетями, где публикует горячие фотографии из спортивного зала.

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«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову
Режиссёр Алексей Учитель предрёк творческие успехи актёру Михаилу Ефремову
25 марта 2025, 11:37

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов выходит из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Режиссёр Алексей Учитель заявил, что карьере 61-летнего актёра рано ставить точку.
Заслуженный артист России стал виновником аварии, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, большую часть срок он отбыл. Накануне Алексеевский суд Белгородской области одобрил прошение актёра об условно-досрочном освобождении (УДО). Уже 7 апреля он сможет покинуть колонию.

Во время суда Михаил Ефремов заявил, что после трагедии завершил актёрскую карьеру, однако Учитель уверен, что об этом ещё рано говорить. Накануне 73-летний режиссёр посетил национальную кинопремию «Ника», где прокомментировал освобождение артиста.

«Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино», – подчеркнул Алексей Учитель.
Ефремов, в свою очередь, не прогнозирует своё творческое будущее. Дело в том, что в колонии у артиста развились серьёзные заболевания, поэтому после освобождения он намерен всерьёз заняться здоровьем.

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#кино
#режиссёр
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#аварии
#заболевания
#михаил ефремов
#артист
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Сын Бари Алибасова раскрыл тайны семьи Шукшиных и сделал признание: «Мне неприятна двуличная Маша, мне неприятна Оля»
Бари Алибасов-младший высказался о семье Шукшиных
25 марта 2025, 11:18

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной открыто заявляют о борьбе за наследство покойного отца Василия Шукшина. Из-за конфликта дочерей актриса очень страдает.
Сын Бари Алибасова, бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной, заявил, что ему очень не нравится эта семья. Алибасов-младший убеждён, что пожилая артистка стала жертвой своих же очередей – Марии и Ольги.

«Поговорим о том, как Лидия Николаевна докатилась до того, что живёт в нищете и ей нечего оставить в наследство. Поговорим о петушиных боях её дочерей Оли и Маши, которые бьются за право обладать произведениями Василия Макаровича. Вся семья Шукшиных, кроме Ани (дочь Марии Шукшиной, – ред.), мне неприятна. Начиная с самого Василия Макаровича, творчество которого считаю переоценённым. Мне неприятна Лидия Николаевна, несмотря на то, что она была женой папы. Мне неприятна Мария – она достаточно двуличный человек. По факту ободрала маму как липку. Мне неприятна Оля – она поливала грязью нашу семью. Как бы я ни относился к семье Шукшиных, важно, чтобы восторжествовала справедливость», – написал Бари Алибасов-младший в своих соцсетях.
Также мужчина высказался про брак отца с Федосеевой-Шукшиной. Он заявил, что в этих отношениях никто из супругов не был счастлив. К слову, будучи женой продюсера, актриса переписала на него свою квартиру, а после развода вернула права на недвижимость.

В заключение сын продюсера отметил, что все права должна вернуть себе Лидия Федосеева-Шукшина и только ей должно быть позволено ими распоряжаться. В настоящее время права на квартиру принадлежат дочери Ольге, которая успела переписать на себя всё, первее Марии.

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«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО
Певица Вика Цыганова не одобрила выход Ефремова на свободу в рамках УДО
25 марта 2025, 09:08

Виктория (Вика) Цыганова (Фото Телеграм @t.me/vika_tsyganova63)

Певица Виктория (Вика) Цыганова резко негативно отнеслась к тому, что отбывающий срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов вскоре выйдет на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Она считает, что артист не понёс достаточного наказания за совершённое им тяжкое преступление.
Накануне Алексеевский районный суд Белгородской области, где расположена колония, в которой Ефремов отбывает срок, решил удовлетворить его прошение об условно-досрочном освобождении. Далеко не у всех это вызвало положительную реакцию. К их числу относится и 61-летняя Цыганова.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет… За убийство и езду в нетрезвом виде актер отсидел всего четыре года!» — с негодованием написала певица в своём телеграм-канале.

По её мнению, «цели уголовного наказания на данный момент не достигнуты». Артистка напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других», намекая, что отношение к Ефремову было бы другим, если бы он не был таким известным человеком.

«Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Но когда он еще кого-то убьет, будет уже поздно», — убеждена Цыганова.

Свой пост певица сопроводила кадрами с места происшествия, где нетрезвый Ефремов сидит в автомобиле, а его речь едва можно разобрать. Он бормочет, что вылечит пострадавшего в аварии, ещё не осознавая, что убил человека.

Напомним, в результате ДТП, случившегося по вине артиста, который пьяным сел за руль, погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. К слову, близкие покойного рассказали, что они совсем не против того, что Ефремов выходит по УДО.

«Когда они озвучили своё положительное решение, то поразили меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — говорил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

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Стало известно решение суда об УДО для Михаила Ефремова

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