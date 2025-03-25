Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)
Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж. Это произошло во время беседы с Telegram-каналом ROCKET MAG.
Певица обсуждала Прохора Шаляпина, усомнившись при этом в том, что сможет помочь ему в подборе репертуара.
В октябре прошлого года певица объявила, что не против снова выйти замуж, однако не ставит это в разряд приоритетных целей.
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«Понимаешь, мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замужем, в целом. Это я вслух сказала?», – заявила Дубцова.Напомним, что исполнительница была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году в пары родился сын Артём. Вскоре после этого они разошлись. Причиной развода, как сообщала Дубцова, стало то, что супруг постоянно критиковал её изменившуюся после родов внешность.
В октябре прошлого года певица объявила, что не против снова выйти замуж, однако не ставит это в разряд приоритетных целей.
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Анастасия Чинкова