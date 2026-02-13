«Новенькая чешуя»: Похудевшая МакSим примерила образ голливудской дивы
Певица МакSим показала фигуру в облегающем платье после похудения
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала в личном блоге серию снимков с новой фотосессии. 42-летняя артистка предстала перед поклонниками в вечернем наряде золотистого цвета.
Для съёмки Марина выбрала длинное облегающее платье с блёстками. Наряд открывал плечи и подчёркивал фигуру исполнительницы. Певица заметно похудела, и новый образ выгодно обозначил изменения во внешности. В подписи к фотографиям артистка обыграла цвет платья.
«Новенькая чешуя у вашей золотой рыбки», — написала МакSим.При создании образа команда Марины вдохновлялась эстетикой старого Голливуда. Стилисты сделали артистке укладку с пышными локонами и ненавязчивый макияж. Мерцающая ткань платья дополнила сходство с образами кинодив легендарной эпохи. Поклонники в комментариях оценили преображение певицы и забросали комплиментами её новый внешний вид.