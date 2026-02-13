«Стало скучно»: Дана Борисова раскрыла, каких передач ей не хватает на ТВ

13 февраля 2026, 18:46

Дана Борисова назвала программы, которых ей не хватает на телевидении

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official )

Телеведущая Дана Борисова занята в нескольких проектах, но ей не хватает интеллектуальных шоу, которые выходили на телевидении раньше.





В беседе с Общественной Службой Новостей Борисова отметила, что в 2000-х ей нравились как развлекательные ток-шоу, так и программы, развивающие воображение.

«Вот я вела «Принцип домино», в котором было много жизненных историй, мы там поднимали острые социальные темы, был юмор, но было и много интеллектуальной и творческой работы. Таких лёгких и непринуждённых шоу не хватает сегодня на телевидении. Часто вспоминаю ещё «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Было очень смешное и весёлое шоу», — сказала Дана.