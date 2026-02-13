«Стало скучно»: Дана Борисова раскрыла, каких передач ей не хватает на ТВ
Телеведущая Дана Борисова занята в нескольких проектах, но ей не хватает интеллектуальных шоу, которые выходили на телевидении раньше.
В беседе с Общественной Службой Новостей Борисова отметила, что в 2000-х ей нравились как развлекательные ток-шоу, так и программы, развивающие воображение.
«Вот я вела «Принцип домино», в котором было много жизненных историй, мы там поднимали острые социальные темы, был юмор, но было и много интеллектуальной и творческой работы. Таких лёгких и непринуждённых шоу не хватает сегодня на телевидении. Часто вспоминаю ещё «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Было очень смешное и весёлое шоу», — сказала Дана.Борисова добавила в список передач, по которым она скучает, «Самый умный» и «Голые и смешные».
