Новые подробности о невестке Шукшиной Фрейе Зильбер: ребёнок от мужчины, которого она хотела зарезать, и падение с девятого этажа

Фрейя Зильбер (фото: соцсети)
Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд освещает историю невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер, которую обнаружили мёртвой в квартире в Петербурге. Раскрылись новые подробности о её жизни.
После скандала со знаменитой семьёй в жизни Зильбер начались положительные перемены – она нашла работу, строила планы на будущее и познакомилась с мужчиной по имени Максим Иванов. Он впервые рассказал об отношениях с девушкой.
Выяснилось, что Фрейя настолько влюбилась в Максима, что родила ему дочь, но знали об этом только самые близкие люди. Мужчина был счастлив, ухаживал за девушкой и дочкой, однако всё изменилось, когда ребёнку исполнилось 2,5 года.
Зильбер резко изменилась, у неё опять начались проблемы с наркотиками, усугубила ситуацию послеродовая депрессия. После случилось страшное – в ходе одного из конфликтов она ударила мужчину ножом. На место прибыли скорая и полицейские. Затем Иванову позвонили и заявили, что семью ставят на учёт, а ребёнка забирают органы опеки. Зильбер же назвали «асоциальным элементом».
После этого случая к ним приставили опеку. Сначала было тяжело, продолжил Иванов, однако вскоре Фрейя взяла себя в руки и даже предложила мужчине снова жить вместе. В ответ она получила отказ, поскольку её сожитель боялся оставаться с неадекватной девушкой.
На этом все странности этой истории не заканчиваются – Зильбер выпала из окна девятого этажа. Что стало причиной неизвестно, но матери она сообщила, что это просто случайность.
Максим, тем временем, пытался вернуть ребёнка, но опека каждый раз заявляла, что не сделает этого, пока Зильбер не будет лишена родительских прав.
В итоге девочку вернули отцу. Фрейя регулярно навещала дочь и тепло относилась к ней, а последнее видео в её телефоне как раз с любимой Ирой.
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«Мы познакомились в 2019-м, она проявила инициативу. Да, была своеобразная, необычная, сразу понравилась мне. Мы начали встречаться, потом стали жить вместе. Про сына она рассказывала, конечно, у нас еще есть дочь — ей почти 3 года, зовут Ирина, она со мной живет», – поделился мужчина.
Выяснилось, что Фрейя настолько влюбилась в Максима, что родила ему дочь, но знали об этом только самые близкие люди. Мужчина был счастлив, ухаживал за девушкой и дочкой, однако всё изменилось, когда ребёнку исполнилось 2,5 года.
Зильбер резко изменилась, у неё опять начались проблемы с наркотиками, усугубила ситуацию послеродовая депрессия. После случилось страшное – в ходе одного из конфликтов она ударила мужчину ножом. На место прибыли скорая и полицейские. Затем Иванову позвонили и заявили, что семью ставят на учёт, а ребёнка забирают органы опеки. Зильбер же назвали «асоциальным элементом».
После этого случая к ним приставили опеку. Сначала было тяжело, продолжил Иванов, однако вскоре Фрейя взяла себя в руки и даже предложила мужчине снова жить вместе. В ответ она получила отказ, поскольку её сожитель боялся оставаться с неадекватной девушкой.
На этом все странности этой истории не заканчиваются – Зильбер выпала из окна девятого этажа. Что стало причиной неизвестно, но матери она сообщила, что это просто случайность.
Максим, тем временем, пытался вернуть ребёнка, но опека каждый раз заявляла, что не сделает этого, пока Зильбер не будет лишена родительских прав.
В итоге девочку вернули отцу. Фрейя регулярно навещала дочь и тепло относилась к ней, а последнее видео в её телефоне как раз с любимой Ирой.
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Анастасия Чинкова