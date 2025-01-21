Мама умершей от передозировки невестки Марии Шушкиной узнала о её смерти от Андрея Малахова

Фрейя Зильбер с сыном Макаром (фото: соцсети)
В конце декабря бывшую возлюбленную сына актрисы Марии Шукшиной обнаружили мёртвой в квартире в Петербурге. Мать девушки узнала о произошедшем от телеведущего Андрея Малахова, который решил выяснить детали трагедии в своём шоу.
Тело Фрейи Зильбер было обнаружено в конце прошлого года в обшарпанной квартире в Петербурге. Рядом с ней лежал мужчина, который также скончался. Фрейя жила с подругой, которая употребляла запрещённые вещества, которые и стали причиной смерти. Сама подруга также была найдена в квартире в тяжёлом состоянии.
Малахову удалось выяснить, что в последние годы девушка очень нуждалась в деньгах. Она работала на двух работах, однако этого не хватало, чтобы улучшить условия проживания.
Фрейя старалась не беспокоить мать своими проблемами. Как только Нина Лупачева узнала от Малахова о смерти дочери, то сразу же отправилась в Санкт-Петербург. Приехав в квартиру дочери она была шокирована состоянием жилья. Женщина долго не могла поверить, что Зильбер жила в таких условиях и злоупотребляла наркотиками, которые и погубили её.
Лупачёва рассказала, что позвала на прощание Марию Шукшину и её сына Макара Касаткина, от которого погибшая родила ребёнка. Однако знаменитая семья проигнорировала приглашение. Женщина тяжело переживает утрату.
Также стала известна судьба маленького сына Зильбер и Касаткина. Изначально молодой человек не признавал ребёнка, но тест ДНК доказал отцовство. После смерти бывшей возлюбленной Макар принял ребёнка и занимается его воспитанием. Маленький Макар сейчас живёт с отцом и бабушкой, также у него есть няни.
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Малахову удалось выяснить, что в последние годы девушка очень нуждалась в деньгах. Она работала на двух работах, однако этого не хватало, чтобы улучшить условия проживания.
Фрейя старалась не беспокоить мать своими проблемами. Как только Нина Лупачева узнала от Малахова о смерти дочери, то сразу же отправилась в Санкт-Петербург. Приехав в квартиру дочери она была шокирована состоянием жилья. Женщина долго не могла поверить, что Зильбер жила в таких условиях и злоупотребляла наркотиками, которые и погубили её.
Лупачёва рассказала, что позвала на прощание Марию Шукшину и её сына Макара Касаткина, от которого погибшая родила ребёнка. Однако знаменитая семья проигнорировала приглашение. Женщина тяжело переживает утрату.
Также стала известна судьба маленького сына Зильбер и Касаткина. Изначально молодой человек не признавал ребёнка, но тест ДНК доказал отцовство. После смерти бывшей возлюбленной Макар принял ребёнка и занимается его воспитанием. Маленький Макар сейчас живёт с отцом и бабушкой, также у него есть няни.
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Анастасия Чинкова