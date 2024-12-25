Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Шукшины готовы оказать финансовую помощь в похоронах
Адвокат 86-летней актрисы Юлия Вербицкая-Линник в беседе с URA.RU сообщила, что семья Шукшиных тяжело прореживает смерть девушки.
«Лидия Николаевна очень сострадает семье Фрейи и благодарна ей за чудесного правнука. Она очень жалеет, что не была с ней знакома и не смогла наставить ее на путь истинный, не вразумила ее стать частью их большой семьи. Марию Лидия Николаевна ни в чем не винит и готова с Ольгой Васильевной оказать любую помощь в воспитании правнука, включая материальную. Если такая, конечно, требуется», — рассказала адвокат Федосеевой-Шукшиной.
Кроме того Вербицкая-Линник сообщила, что Лидия Николаевна готова помочь родственникам проводить Фрейю в ее последний путь.
Жаль мальчикаОльга Шукшина (Фото: скриншот передачи «Жизнь и судьба» ТК Россия-Культура)
Гибель Фрейи Зильберг прокомментировала также младшая сестра Марии Шукшиной Ольга. Она высказала сожаление по поводу того, что сын Фрейи Марк остался без мамы.
«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даем и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы. От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жаль Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы. Это настоящая трагедия», — поделилась Ольга.
Причина смерти Зильбер
Фрейя Зильбер (Фото:соцсети)
Фрейя Зильбер сама неоднократно рассказывала на ток-шоу о своем пристрастии к наркотикам. Дочь Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, также делилась информацией о зависимости Зильбер в одном из телевизионных эфиров.
«Именно Фрейя подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но, по сути, ничего не изменилось», — делилась Анна с телезрителями шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Трегубенко была уверена, что бывших наркоманов не бывает и оказалась права. Фрейя Зильбер была найдена мертвой в Питерской квартире среди запрещенных веществ, шприцов и трубок для курительных смесей. Предварительная причина смерти девушки — передозировка наркотиками.
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