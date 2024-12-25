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Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

22 декабря стало известно о смерти экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Первой из семьи Шукшиных прервала молчание Лидия Николаевна. Что рассказала о смерти Фреи знаменитая актриса читайте в материале «Радио 1».


Шукшины готовы оказать финансовую помощь в похоронах


Адвокат 86-летней актрисы Юлия Вербицкая-Линник в беседе с URA.RU сообщила, что семья Шукшиных тяжело прореживает смерть девушки.



«Лидия Николаевна очень сострадает семье Фрейи и благодарна ей за чудесного правнука. Она очень жалеет, что не была с ней знакома и не смогла наставить ее на путь истинный, не вразумила ее стать частью их большой семьи. Марию Лидия Николаевна ни в чем не винит и готова с Ольгой Васильевной оказать любую помощь в воспитании правнука, включая материальную. Если такая, конечно, требуется», — рассказала адвокат Федосеевой-Шукшиной.

Кроме того Вербицкая-Линник сообщила, что Лидия Николаевна готова помочь родственникам проводить Фрейю в ее последний путь.

Жаль мальчика

Ольга Шукшина (Фото: скриншот передачи «Жизнь и судьба» ТК Россия-Культура)

Гибель Фрейи Зильберг прокомментировала также младшая сестра Марии Шукшиной Ольга. Она высказала сожаление по поводу того, что сын Фрейи Марк остался без мамы.

«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даем и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы. От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жаль Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы. Это настоящая трагедия», — поделилась Ольга.

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Причина смерти Зильбер


Фрейя Зильбер (Фото:соцсети)

Фрейя Зильбер сама неоднократно рассказывала на ток-шоу о своем пристрастии к наркотикам. Дочь Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, также делилась информацией о зависимости Зильбер в одном из телевизионных эфиров.

«Именно Фрейя подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но, по сути, ничего не изменилось», — делилась Анна с телезрителями шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Трегубенко была уверена, что бывших наркоманов не бывает и оказалась права. Фрейя Зильбер была найдена мертвой в Питерской квартире среди запрещенных веществ, шприцов и трубок для курительных смесей. Предварительная причина смерти девушки — передозировка наркотиками.

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«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
25 декабря 2024, 15:39

Алла Пугачева (Фото: соцсети)

Алла Пугачева уже долгое время не появляется в России. Примадонна спокойно проводит время то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Тем не менее, на родине о ней не забывают. Недавно о певице заговорил миллионер Геннадий Снустиков. О шокирующем признании бизнесмена на шоу «Пусть говорят» расскажет «Радио 1».

Покушение на Пугачеву


В начале 90-х годов отношения между представителями шоу-бизнеса стали приобретать криминальный оттенок. Геннадий Снустиков оказался не только свидетелем, но и участником этих разборок. В те сложные времена он спонсировал многих артистов и лично знаком с такими звездами, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Люба Успенская, Маша Распутина и Алла Пугачева.
«В те дни я был «на коне»: у меня было не один миллион долларов в кармане и серьезные связи. Я знал множество авторитетных людей... При необходимости мог помочь не только финансово. Видя это, артисты начали обращаться ко мне за поддержкой», – поделился Снустиков.

Говоря об Алле Пугачевой, миллионер завил, что она однажды находилась на грани гибели, и ему пришлось вмешаться в ситуацию.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
«Помню, как тогда решались судьбы Распутиной и Пугачевой. Серьезные люди угрожали: «Мы их сегодня убьем». Я не мог этого допустить и сказал: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина», – рассказывает гость программы.

Сейчас Алла Борисовна живет уединенно за границей и давно не появляется на публике. О ее здоровье поступают лишь редкие сообщения от поклонников. Известно, что у нее серьезные проблемы с ногами и сердцем, что затрудняет передвижение.

«Ее люди любят и не понимают, почему так все сложилось. Беда случилась… У нее ноги, у нее сердце…» – рассказывала ранее ее бывшая домработница Людмила Дорондова.


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Завладел силой: как Евгений Моргунов стал отцом после вечеринки и почему так и не смог перед смертью увидеться с дочерью

«Сын» Киркорова, спас Пугачеву от ЧП



Самопровозглашенный внебрачный сын Бедроса Киркорова, певец Александр Матвеев, рассказал о происшествии, которое произошло в 2018 году. Он утверждает, что именно он спас Аллу Пугачеву от возможной опасности в кинотеатре «Октябрь», когда там сработала пожарная сигнализация. Об этом Александр поделился в интервью с журналистами издания NEWS.ru.

Матвеев рассказал, что вывел Примадонну из зала, сталкиваясь с паникой среди зрителей. Он описал, как ему пришлось буквально расталкивать людей, чтобы обеспечить безопасность певицы. По его словам, Аллу сопровождал известный дизайнер, имя которого он решил не раскрывать.
«Дизайнер прикрывал ее сзади, а я шел спереди. Пришлось почти силой пробираться через толпу, так как началась паника и возникла угроза давки. Я проводил Аллу Борисовну до машины», — отметил он.

Александр добавил, что Пугачева не пострадала и даже не успела испугаться в этой ситуации.

Напомним, что о своем родстве с Бедросом Киркором Матвеев заявил в 2017 году, рассказав о курортном романе своей матери с артистом, который пока не подтвердил эту информацию.

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«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой
25 декабря 2024, 14:05

Марат Башаров (Фото: соцсети)

Российский артист Марат Башаров в прошлом не раз становился объектом критики из-за своих семейных отношений. Он был женат несколько раз и периодически проявлял агрессию по отношению к своим законным женам. Одна из бывших избранниц Башарова даже получила перелом носа. Однако неожиданно для всех Елизавета Шевыркова решила возобновить отношения с Башаровым. Подробности – в материале «Радио 1».

Бывшая жена Башарова хочет к нему вернуться



50-летний актёр Марат Башаров поделился в эфире шоу «Звёзды сошлись» новостью о том, что его бывшая супруга предложила возобновить отношения.

Елизавета Шевыркова, прежде открыто рассказавшая о насилии и избиениях со стороны Марата, якобы первая написала ему: «может, вернем все как было?». Башаров был вынужден ответить отказом. Причиной этому стало то, что он встретил новую возлюбленную — 36-летнюю актрису Асю Борисову, которой сделал предложение в декабре прошлого года. В настоящее время он планирует организовать свадьбу.

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров (Фото: соцсети)


Обвинения в избиении


Прежде Марата Башарова неоднократно обвиняли в домашнем насилии. Сначала была первая жена Марата Башарова — Екатерина Архарова. Она рассказала, что в 2014 году, всего через несколько месяцев после свадьбы, он избил её так сильно, что ей пришлось обратиться в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Вскоре после этого пара развелась. Через год актер, не смущаясь, прокомментировал произошедшее, заявив: «Я ей врезал», утверждая, что всего лишь ударил один раз.

Позже его вторая супруга, Елизавета Шевыркова, также сообщила о случаях насилия. Она утверждала, что Башаров избивал её во время беременности их сына Марселя, а однажды сломал ей нос на глазах у ребёнка.

В комментариях под новостями разразилась настоящая буря. Люди не могут понять, как женщина может желать вернуться к мужу-тирану: «Ей одного раза мало», «Вот уж точно: глупая баба», «Ностальгия у супруги, такого БДСМ больше не встретила».


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Роман с Татьяной Навкой


За несколько лет до скандалов, в 2006 году, у Башарова завязался роман с Татьяной Навкой. Их свела совместная работа в ледовом шоу на телевидении, после которого участники программы обрели невероятную популярность.

Однако отношения быстро закончились, и каждый пошел своей дорогой. У Башарова начались серьезные проблемы: алкогольная зависимость, измены и насилие в семье. Навка всегда избегала обсуждений на эту тему и не любила комментировать ситуацию. Тем не менее, теперь фигуристка открыто высказывается о прошлом.

«Мне грустно это слышать, потому что он безумно талантливый человек. Когда человек оказывается в таком состоянии, он теряет контроль над собой. Это отвратительно и ужасно. Если кто-то однажды поднял руку или даже замахнулся, от него нужно бежать. Я против насилия, особенно над женщинами», — заключила Татьяна.


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Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти
Прощание с экс-супругом Седоковой Янисом Тиммой пройдет 27 декабря
25 декабря 2024, 12:36

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию, об этом сообщила сестра спортсмена Лелде Жандецка. О том, когда пройдет прощание с экс-супругом Анны Седоковой и как он провел свои последние дни жизни расскажет «Радио 1».

Развод Седоковой и Яниса


9 декабря суд официально оформил развод Яниса Тиммы и Анны Седоковой, хотя их расставание произошло значительно раньше. По слухам, именно Анна настояла на этом решении, намекнув на то, что ей «надоело быть сильной и справляться с проблемами в одиночку».

Спортсмен тяжело переживал разрыв с супругой и отчаянно пытался сохранить отношения, однако Анна его игнорировала. 17 декабря тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой.

Последние дни Яниса


Журналист Илья Саглиани посетил хостел, где произошла трагедия с Тиммой, чтобы выяснить детали случившегося. Это заведение находится всего в пяти минутах пешком от дома Седоковой.

«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг в округе: плесень, тараканы, запах. На простыне я обнаружил кровоподтеки. Номер, который выходил на высотку, где жила Седокова, стоит 1200 рублей в сутки», сообщил репортер в студии программы «Пусть говорят».

В социальных сетях после смерти Яниса появилось видео его последних минут жизни: спортсмен со стаканом в руках вошел в подъезд пятиэтажного дома около 23 часов и больше не вышел. Один из соседей, спускаясь вниз, чтобы встретить курьера, увидел Яниса. Он пытался оказать помощь, делая искусственное дыхание, но это не дало результата. Позже на место происшествия приехала скорая помощь.

Журналист также рассказал, что Яниса несколько раз замечали возле ближайшего кафе.

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Кассир запомнила, как за несколько дней до трагедии экс-баскетболист заходил и говорил: «Хочу заказать что-то недорогое, но сытное».

«То есть, у него были серьезные проблемы с деньгами», — заявили в студии «Пусть говорят».

Версию о возможном употреблении запрещенных препаратов сразу отвергли, так как Янис никогда не принимал их, и в его номере ничего подобного не было найдено.

После трагической смерти Яниса Анна дважды обратилась к подписчикам в социальных сетях. В первый раз, 17 декабря, она, рыдая, попросила оставить ее семью в покое. Во второй раз она опубликовала пост уже вечером, показав, что находится в больнице с нервным срывом.

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Прощание с Янисом


Что касается похорон баскетболиста, они планируются в ближайшее время в Латвии. Друзья и поклонники собрали средства на транспортировку тела и организацию прощания. По слухам, Анна также внесла значительную сумму, но пока неизвестно, поедет ли она проститься с бывшим мужем за границу.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории», — написала сестра спортсмена Лелде Жандецка.

Первая жена Яниса также высказалась о произошедшем. Она, как и его отец, считает, что в случившемся виновата Анна Седокова. Семья утверждает, что Янис безмерно любил Анну и ради нее отдал предпочтение ей, отстранившись от близких.

«Эти пять лет стали настоящим кошмаром для всех нас. Мы все ощущали себя в ловушке... Даже если со стороны кажется, что моя жизнь складывается хорошо, на самом деле было много стресса и неприятностей. Я не делюсь многими вещами публично», — отметила Оша.

После трагедии родные Яниса начали сбор средств на похороны. Представитель Анны сообщал, что певица возьмет на себя все расходы, однако, похоже, семья Тиммы отказалась от ее помощи.

«В СМИ много недостоверной информации. Родители благодарны за поддержку и сочувствие... Перевозка Яниса из России на его Родину была полностью оплачена за счет пожертвований. Теперь Янис уже дома», — заявила Сана.

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Выжала из пожилого мужа все: что стоит за семейным счастьем Игоря Николаева и зачем ему была нужна молодая жена
24 декабря 2024, 18:23

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: скриншот передачи «Пока все дома» Первый канал)

Примерно 15 лет назад композитор Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Разница в возрасте супругов в 23 года очень долго вводила публику в недоумение. Однако, певец называет этот брак самым счастливым в его жизни, а что же Юлия?
О таком ли будущем мечтала молодая певица читайте в материале «Радио 1».

Мечта Юлии — сцена


Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)

Юлия появилась на свет 11 августа 1982 года в городе Екатеринбург. С детства девочка мечтала стать певицей. В школьные года Проскурякова выступала на различных вечерах и участвовала в музыкальных конкурсах, на которых очень любила петь песни своего будущего супруга.

После окончания школы Юлия последовала по стопам своего отца и поступила в Уральскую юридическую академию, однако страсть к сцене не пропала. Юлия много занималась музыкой, однако внешность девушки по меркам сцены считалась не «форматом». Невысокий рост — всего 159 см, крепкое телосложение, пухлые щёчки и общее выражение лица, далёкое от стандартов типичной красавицы, не способствовали тому, чтобы Проскурякова достигла славы.

Николаев все изменил


Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: скриншот передачи «Пока все дома» Первый канал)

Игорь Николаев не только женился на Юлии, но и активно способствовал её карьерному росту. Брак открыл для Проскуряковой новые возможности, включая участие в проектах, таких как «Песня года» и «Лучшие песни». Кроме того, она смогла попробовать себя в актёрской роли, снявшись в сериале «Провинциальная муза» и мелодраме «Тили-тили-тесто».

Только самостоятельной звездой Проскурякова так и не стала. Публике она остается известной только как «жена Николаева». За 15 лет брака муж не написал для нее ни одного хита. Это и понятно, сказывается опыт с Наташей Королевой.

После неудач на большой эстрадной сцене, Проскурякова, не без помощи своего супруга отучилась в ГИТИС на курсе Сергея Шакурова. И сейчас пытается сниматься в кино. Пака роли ей все больше достаются второстепенные.

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Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»

Неравный брак


Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)

Сейчас Юлии Проскуряковой 42 она молода и полна сил, в то время как 65 летний певец не так активен как еще пару лет назад. В интернете все чаще стали обсуждать ухудшающееся здоровье Николаева. Он редко появляется на публике, предпочитая участвовать только в значимых мероприятиях. В то же время его молодая жена стала более самостоятельной и в последнее время удивляет публику смелыми образами.

Однозначно можно сказать, что Юлия хоть и не получила желанную популярность певицы, но устроилась хорошо. Проскурякова на протяжении всех лет поддерживает мужа и никогда не была замечена в скандалах. Просто в определенный момент, возможно, из-за возраста, она заняла лидирующую позицию в семье. Она приехала из провинции, добилась успеха благодаря удачному браку и теперь наслаждается жизнью.

«Выжала из пожилого мужа все, что смогла и наслаждается жизнью», —считают многие интернет-пользователи.

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Завладел силой: как Евгений Моргунов стал отцом после вечеринки и почему так и не смог перед смертью увидеться с дочерью
24 декабря 2024, 16:22

Евгений Моргунов (Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»)

Заслуженный артист РСФСР Евгений Александрович Моргунов стал узнаваемым артистом благодаря своей внешности и ролям в фильмах Гайдая. Всеми любимый герой «Бывалый» из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» веселый, харизматичный и жизнерадостный.
В жизни же актер был несчастен в любви. О непростом характере и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Любимые женщины актера


Наталья и Евгений Моргуновы (Фото: скриншот «Центральное телевидение» ТК НТВ)

Несмотря на избыточный вес и необычную внешность Евгений Моргунов всегда пользовался вниманием женщин. Первой большой любовью актера была балерина Большого театра Варвара Рябцева. Актер прожил прожил с ней более 10 лет без оформления законного брака. Возможно Моргунов женился бы на Варваре, если бы она родила ребенка, но этого не случилось. Балерина была на 13 лет старше актера и не могла иметь детей, а Евгений очень хотел большую семью.

В 1965 году Моргунов женился на выпускнице Училища им. Щукина Наталье Николаевне. После свадьбы молодая актриса родила Моргунову двух сыновей — Антона и Николая. Они провели вместе всю жизнь, однако мысли актера были сосредоточены на совершенно другой женщине.

Еще в 50-е годы Моргунов встретил и сразу влюбился в Татьяну Бурмистрову. Девушка тогда работала на «Мосфильме» монтажером. Актер долгие годы добивался ее внимания, но она была непреклонна.

Внебрачная дочь


Евгений Моргунов (Фото: скриншот передачи «Шутки большого человека» ТК Россия)

В 1961 году Татьяна и Евгений вместе работали над картиной «Когда казаки плачут» и у актера выдался случай завладеть любимой женщиной.

«Вечером накануне первого дня съемок мой папа устроил вечеринку. Мама никогда не пила, но Евгений Моргунов стал настойчиво предлагать ей выпить деревенского вина. Она быстро опьянела. А утром проснулась в одной постели с Моргуновым. Так она и забеременела», — рассказывала позже внебрачная дочь актера Арина Бурмистрова.

Татьяна планировала сделать аборт, но её мать настояла на сохранении беременности в 1964 году родилась дочь Арину.

Татьяна Бурмистрова категорически отвергала любую помощь и участие Моргунова в жизни дочери. Знаменитого актера не пустили на выписку из родильного дома. Впервые он увидел свою дочь в 7-месячном возрасте, и то втайне. Встречи с дочерью организовывала мама Татьяны Бурмистровой, стремившаяся создать для внучки полноценную семью.

Моргунов предлагал Татьяне официальный брак и материальную помощь, но она так и не смогла простить поступок актера.

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Арина Джейн Морган


Арина Бурмистрова (Фото: скриншот «Центральное телевидение» ТК НТВ)

Когда Арина выросла, она поступила в «Гнесинку» на вокальное отделение. Позже девушка вышла замуж за Владимира Карминского, руководителя ВИА «Метроном», с которым она познакомилась в ансамбле, где оба трудились. После этого они вместе переехали на постоянное место жительства в США. Вместе с дочкой в Америку перебралась и Татьяна Бурмистрова.

Однажды Евгений Моргунов прилетел в Америку, чтобы увидеться с дочерью, но Арины не оказалось дома. Татьяна Бурмистрова выгнала Моргунова, сказав, что его дочь умерла. Спустя год после этой поездки актёра не стало.

В память об отце дочь актёра взяла себе псевдоним Арина Джейн Морган. Арина глубоко сожалеет о том, что её мама так и не смогла простить Евгения Моргунова. Она уверена, что у них могла бы сложиться замечательная семья.

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«На острие»: Психоаналитик раскрыла, что стало триггером для самоубийства экс-мужа Седоковой
Психоаналитик Смолярчук: Седокова и Янис Тимма любили находиться на острие ножа
24 декабря 2024, 15:54

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото: соцсети/Анна Седокова)

Трагическая смерть экс-мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы до сих пор не дает покоя обществу. Как известно, до официального развода пара много раз расставалась и сходилась. Могли ли подобные эмоциональные качели спровоцировать Тимму на страшный поступок?
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Анна Седокова не может быть виновата в смерти Яниса Тиммы, однако, возможно, ее образ жизни стал триггером для баскетболиста, которому диагностировали клиническое депрессивное расстройство.

«Седокова ведет публичный образ жизни, зарабатывает на свою репутацию всякими шокирующими новостями, вызывающим образом жизни, который провоцирует публичный резонанс. Это ее бизнес, способ держаться на плаву. И для него это сработало триггером», — объяснила эксперт.

По ее словам, певица знала, за кого выходила замуж, поэтому по своей воле пошла в нездоровые отношения.

«Она выходила замуж за парня, который ее шантажировал и устраивал ей истерики. Видимо, они оба любили находиться на острие ножа, на острие страстей и событий. Это нездоровые отношения, которые затрачивают огромные эмоциональные ресурсы. Они оба не стремились к спокойной семейной жизни», — сказала психоаналитик.

Смолярчук добавила, что когда люди создают брак на истероидности и клинических расстройствах, то нельзя винить другого в обострении болезни.

«Как такие невротические заходят в браки? Одно дело получать страсть с прекрасным партнером, испытывать незабываемые космические сексуальные ощущения. Но это же не про семейный очаг. И давала ли Анна Седокова себе отчет, зная, насколько он истеричен и психически нестабилен к чему этот брак приведет? Спасибо, что он не вздернулся у нее на глазах и на глазах у ее детей», — высказалась собеседница.

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Предполагаемый любовник: как на самом деле в сеть утекли интимные фото Анны Asti. Шантаж или измена?
24 декабря 2024, 15:44

Анна Asti (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Обсуждения вокруг обнаженных фотографий певицы Анны Асти не утихают до сих пор. Имя артистки активно мелькает в заголовках, и все задаются вопросом, как же ее откровенные снимки оказались в открытом доступе. Кого обвиняет звезда в этом инциденте? Действительно ли она полгода подвергалась шантажу со стороны неизвестных? И кто этот мужчина, запечатленный на интимных кадрах рядом с Анной? Подробности читайте в материале «Радио 1».

В сети появились голые фото Анны Asti


После слива в сеть интимных фото и видео певица Анна Асти поспешила оправдаться перед публикой, утверждая, что стала жертвой преступников, которые взломали ее телефон.

«В результате этого были опубликованы мои личные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Это серьезное нарушение моей частной жизни и попытка подорвать мою репутацию», — заявила она.

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Однако возникает вопрос: кто мог решиться на подобное и с какой целью? Анна считает, что это те же люди, которые шантажировали ее на протяжении последних шести месяцев, требуя крупные суммы денег. Но остается неясным, почему за все это время она не обратилась в полицию. Некоторые даже начали подозревать, что сама звезда могла слить откровенные материалы для привлечения внимания.
«Есть фотографии, где она в трусиках, но с голым верхом. Есть фотографии, где она полностью голая сама себя фотографировала в зеркале. И также есть в лежачем положении, тоже она себя фотографировала голую. Видео есть сексуального формата и характера. На этом видео голая девушка и голый мужчина занимаются любовью», — рассказала журналист Даяна Брют в беседе со «Светской хроникой».
Однако, по ее мнению, пойти на такой рисковый шаг ради пиара певица не могла.


Голые фото Asti «сыграют» ей на руку


Анна Asti с супругом Станиславом Юркиным (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил тзданию The Voice, что инцидент с утечкой «голых» фотографий может увеличить интерес к певице. Скандал способен привлечь внимание мужской аудитории, которая, заинтересовавшись визуально, захочет ближе познакомиться с ее музыкой.

«Вся история может разжечь интерес к ней. У людей, которых она не цепляла творчеством, в основном, людей мужского пола, возникнет к ней интерес, потому что им может понравиться ее фигура, ее определенные черты, отточенность. Она может заинтересовать визуально. Думаю, от этого у нее появится больше слушателей», — заверил медиаменеджер.

Версия об измене


Впрочем, вскоре в сети появилась еще более шокирующая версия. Возможно, автором пикантного видео является предполагаемый любовник Анны Асти. И налицо не пиар, а измена? Ведь у супруга знаменитости, ресторатора Станислава Юркина, есть на руке татуировка, а у героя скандального ролика, попавшего в сеть, она отсутствует.

«Там видно спину, попу и мужскую руку с браслетами. Как многие уже говорили и рассуждают на эту тему, что они по родинкам смогли определить, что это спина Асти. Потому что у нее есть много родинок на спине, и они там совпадают четко», — рассказала Даяна Брют.

Но сама Анна Асти уверяет, что не имеет к видео никакого отношения и счастлива с мужем.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга. И да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — подчеркнула звезда.
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Айза прокомментировала слив фото Асти


Первая жена рэпера Гуфа, телеведущая Айза-Лилуна Ай, чьи откровенные фото также становились достоянием общественности, тоже поддержала Анну. Она отметила потрясающее тело и бурную сексуальную жизнь певицы.

«Я такое люблю, ценю и уважаю. Но сама больше не практикую, жизнь показала мне, что может выйти боком. Плюс эти долбанные технологии... Шлю лучи поддержки Ане! Тело – огонь!» – написала Айза.

Однако позднее телеведущая почему-то удалила свой пост.

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24 декабря 2024, 14:25

Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Епифанцев не раз приковывал к себе внимание общественности скандальными выходками. В 2023 году актер фактически исключил Россию из своей жизни, назвав страну «фашистским государством», затем погрузился в грибную идеологию, а после и вовсе был уличен отношениях с молодыми девушками, причем сразу с несколькими. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Страсть к грибам


В 2023 году Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений и грибов. За такие действия предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет и штрафы до одного миллиона рублей. Запрет на сбор мухоморов стал для актера настоящим ударом, и он начал активно критиковать власти страны.
«Теперь у нас есть статьи за грибы! Нельзя собирать грибы, нельзя делать то, что приносит радость!» — сетовал Епифанцев.

Выяснилось, что Епифанцев уже много лет является своего рода «грибным гуру» и активно пропагандирует философию использования токсичных галлюциногенов.

Кульминацией этой истории стало его резкое заявление о России как о «фашистском государстве», где всё «хорошее» под запретом.
«У нас на все статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве, — заявил он в эфире радиостанции «Аврора».

Неудачные браки и тирания


Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Епифанцев состоял в браке дважды. Отношения с первой женой продлились всего три года. Юлия Стебунова позже призналась, что жила с тираном и несколько лет терпела жуткие скандалы и издевки со стороны супруга. Вторая жена Анастасия Веденская стала второй законной женой артиста. Она родила Владимиру двоих детей и провела с ним 14 лет в браке.

Последней каплей для Анастасии стала новая измена мужа. На этот раз он перешел все границы, начав роман с ее знакомой. Позже выяснилось, что в тот период у него также была связь с другой молодой девушкой по имени Юлия, которая похудела на 30 килограммов ради него, так как Владимир был строг в своих предпочтениях.

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники», — утверждал Епифанцев.

Скандал с подростком


Несколько лет назад Владимир Епифанцев оказался замешан в скандал, связанный с педофилией. Артисту приписывали роман с юной девушкой. Известно, что она жила у Епифанцева некоторое время, однако он отрицает, что нарушил закон. Актер познакомился с девушкой в социальных сетях.

«Сначала она была Инной и ей было 18 лет. Такой был аккаунт. Через год-полтора она призналась, что не Инна, а Жанна и ей было уже 16. Через полгода она сказала: «Я боюсь признаться тебе, но не Жанна. Я из Дагестана, меня зовут Патимат и мне 14...» — рассказывал артист.

При этом Епифанцев настаивал, что с девочкой его связывала только дружба.

Позже Владимир обратился через программу к родителям Патимат, заверив их, что им не о чем волноваться. Однако его жена Анастасия Веденская убеждена, что с Владимиром происходят какие-то необъяснимые метаморфозы. В социальных сетях актер не так давно начал публиковать ролики эротического содержания, что насторожило женщину.


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«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым
Психоаналитик Смолярчук: Тимма смог бы жить, если бы выбрал в жены не Седокову
24 декабря 2024, 14:24

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Самоубийство экс-мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы в российском обществе трактуют по-разному: кто-то уверен, что певица довела мужчину до критического состояния, а другие утверждают, что он таким образом хотел испортить жизнь своей экс-жене.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной самоубийства Яниса Тиммы стал тривиальный клинический диагноз.

«Хочется этой истории придать красивый романтический флёр, что он якобы не выдержал расставания, разлука сломала его сердце. Что он был предан ей всей душой и не выбрал жизнь без неё. Это звучит очень по-шекспировски, и хочется в это верить, но, к сожалению, объяснение здесь достаточно тривиальное — у человека была затянувшаяся клиническая, патологическая депрессия, которое он никоим образом не лечил», — объяснила эксперт.

Он добавила, что шанс избежать смерти у баскетболиста был, однако тогда нужно было бы полностью переигрывать сценарий жизни.

«Если бы он нашел женщину себе домохозяюшку с отсутствием каких-то жизненных потрясений, с регулярным сексом, социально закрытую (не публичную), которая ждет его, которая ему хранит верность и не создает поводов для беспокойства, то она, возможно, успокоила его до уровня «договороспособности» и привела к психотерапевту, уговорила бы его лечиться», — сообщила психоаналитик.

По ее словам, у Яниса была открытая клиническая депрессия с затишьем и обострением.

«Его погубила болезнь. Он мог спастись, если бы лечился. Нельзя другого обвинять в этой смерти. Каждый человек отвечает за свое здоровье самостоятельно. И задача партнера — не усиливать заболевание, не обострять его, а помочь дойти до специалиста», — заключила эксперт.

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