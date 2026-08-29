«Новые витки»: Звезда «Триггера» рассказал о работе с Дарьей Мороз в новом сезоне

29 августа 2026, 14:21

Максим Матвеев поделился впечатлениями от работы с Дарьей Мороз

Максим Матвеев (Фото: кадр из сериала «Чужие деньги»)

Актёр Максим Матвеев на фестивале «ЧТИВО» Сергея Минаева поделился деталями работы над новым сезоном сериала «Триггер» вместе с Дарьей Мороз. Премьера запланирована на конец 2026 года.





В беседе с «Газетой.Ru» Матвеев отметил, что их совместная работа с Мороз сложилась удачно.

«На мой взгляд, у нас получилась очень классная история, сотворчество, коллаборация. Выход главного персонажа на какие-то новые витки. А окружающие нашу жизни люди подкидывают огромное количество историй для того, чтобы «Триггер» не заканчивался как можно дольше», — рассказал артист.