«Новые витки»: Звезда «Триггера» рассказал о работе с Дарьей Мороз в новом сезоне
Максим Матвеев поделился впечатлениями от работы с Дарьей Мороз
Актёр Максим Матвеев на фестивале «ЧТИВО» Сергея Минаева поделился деталями работы над новым сезоном сериала «Триггер» вместе с Дарьей Мороз. Премьера запланирована на конец 2026 года.
В беседе с «Газетой.Ru» Матвеев отметил, что их совместная работа с Мороз сложилась удачно.
«На мой взгляд, у нас получилась очень классная история, сотворчество, коллаборация. Выход главного персонажа на какие-то новые витки. А окружающие нашу жизни люди подкидывают огромное количество историй для того, чтобы «Триггер» не заканчивался как можно дольше», — рассказал артист.Актёр признался, что во время чтения сценария он размышляет о том, как люди оказываются в сложных жизненных ситуациях. При этом Максим подчеркнул, что такие темы вызывают живой интерес для обсуждения, размышлений и наблюдения за развитием событий.