«Высоцкая, Меган и я»: Ляйсан Утяшева посмеялась над кулинарным шоу Меган Маркл

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)
Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выразила свое мнение о кулинарном шоу Меган Маркл в Teлеграм-канале.
4 марта состоялась премьера шоу супруги принца Гарри — «С любовью, Меган». В нем 43-летняя Маркл делится советами по кулинарии, уходу за домом и садоводству, а еще говорит о личном. Однако у пользователей Сети шоу не вызвало восхищения, некоторые даже насмехались над герцогиней Сассекской. Многие поклонники считают проект искусственным и скучным.
Ляйсан решила высказаться о негативных отзывах фанатов о кулинарном шоу.
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Ляйсан решила высказаться о негативных отзывах фанатов о кулинарном шоу.
«Пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней Сассекской за то, как она пересыпала своим гостям покупные крендельки из супермаркета в тарелку — и просто подала их к столу. Ну моя просто! Уже вижу наше кулинарное трио: Высоцкая, Меган и я», — посмеялась Утяшева.
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Ольга Енгалычева