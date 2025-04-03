«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)
Актер Дмитрий Нагиев заявил, что работал бы последние три года с режиссером Сариком Андреасяном, если бы был с ним во всем согласен. Его слова приводит издание Sobaka.ru.
Андреасян недавно признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского.
По его словам, некоторые вещи некорректно озвучивать и не стал занимать чью-либо сторону.
Актер подчеркнул, что не строит карьеру на скандалах таких как разводы, дележка детей или хамство в адрес коллег.
Ранее продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалом покинул аудиторию.
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*запрещён в РФ
«Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали последние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать», — отметил Нагиев.
По его словам, некоторые вещи некорректно озвучивать и не стал занимать чью-либо сторону.
Актер подчеркнул, что не строит карьеру на скандалах таких как разводы, дележка детей или хамство в адрес коллег.
«Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни», — уточнил Нагиев.
Ранее продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалом покинул аудиторию.
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*запрещён в РФ
Элина Позднякова