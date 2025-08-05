Новый муж Насти Ивлеевой публично довел ее до слез

05 августа 2025, 19:58

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм*/_agentgirl_)

Новоиспеченный супруг Насти Ивлеевой — Филипп Бегак — довел ее до слез после того, как после свадьбы привез на свою ферму.





В первый же день он посадил жену в трактор, спокойно объясняя, как им правильно управлять. Однако Настя все равно не справлялась, так как впервые оказалась за рулем такой машины.



В один момент раздражение ее мужа достигло пика: он перешел на повышенный тон, стал использовать нецензурные выражения, а потом вовсе выскочил из кабины. Телеведущая не выдержала такого обращения и расплакалась. По ее словам, также давление оказало присутствие работников фермы, которые наблюдали за происходящим с пренебрежением.

«Для меня это тяжело. Я впервые довел жену до слез и виню себя в этом», — позже ругал себя за срыв Филипп.

