«Зарабатываю больше, чем она»: Прохор Шаляпин ответил Ларисе Гузеевой, которая раскритиковала его вокал

05 августа 2025, 18:56

Прохор Шаляпин заявил, что зарабатывает больше Ларисы Гузеевой

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

На прошлой неделе состоялась премьера шоу «Перепой звезду». В первом же выпуске произошел конфликт между Ларисой Гузеевой и Прохором Шаляпиным, которого телеведущая раскритиковала за внешность и вокал.





Суть проекта заключается в том, что певцы-любители исполняют дуэты с известными артистами. По итогам выступления члены жюри оценивают, кто выступил лучше. Во время выпуска Шаляпин вместе с 24-летним Евгением Гапоновым исполнил трек «Единственная моя».



Лариса Гузеева раскритиковала как и все представление, так и лично Прохора. Телеведущая даже удивилась аплодисментам зрителей после номера. К тому же Гузеева прошлась и по вокальным данным певца.





«Возглавляют телевизионные каналы»: Шаляпин о друзьях Пугачевой в РФ

«Кого-то они уважают, кем-то пренебрегают. Мною всегда пренебрегали, поэтому я не выдержал на съемке и уже сказал, как есть. Есть такие, знаете, удобные артисты, чтобы, ну как бы устроить шоу, то есть, допустим, если бы вышла Кристина Орбакайте и спела бы тоже что-то живьем, вряд ли бы ей смогла что-то сказать или возразить по поводу ее вокальных данных Лариса. Вот, поэтому я считаю, что это лицемерие, я считаю и я это отвергаю», — объяснил свою реакцию певец в беседе с Starhit.

«Отношение поменялось»: Шаляпин о Собчак, с которой провел VK Fest

« Они считают, что если они на Первом канале, то они очень нужны народу. Вот, они не понимают, что сегодня через соцсети можно обойти рейтинг Ларисы Гузеевой и зарабатывать больше на рекламе. Я уверен, что я на сегодняшний день зарабатываю больше, чем она. Вот, и при этом нос не задираю», — сказал Прохор.

«Потому что Гузеева не слишком значимее меня в шоу-бизнесе в глазах людей. Она точно не Анна Шатилова, еще раз повторюсь. И тоже не все может сказать в лицо, как Ксения Собчак, которая может позволить себе в лицо вылепить все, что думает. Вот поэтому, ну вот так получилось», — пояснил певец.