«Зарабатываю больше, чем она»: Прохор Шаляпин ответил Ларисе Гузеевой, которая раскритиковала его вокал
Прохор Шаляпин заявил, что зарабатывает больше Ларисы Гузеевой
На прошлой неделе состоялась премьера шоу «Перепой звезду». В первом же выпуске произошел конфликт между Ларисой Гузеевой и Прохором Шаляпиным, которого телеведущая раскритиковала за внешность и вокал.
Суть проекта заключается в том, что певцы-любители исполняют дуэты с известными артистами. По итогам выступления члены жюри оценивают, кто выступил лучше. Во время выпуска Шаляпин вместе с 24-летним Евгением Гапоновым исполнил трек «Единственная моя».
Лариса Гузеева раскритиковала как и все представление, так и лично Прохора. Телеведущая даже удивилась аплодисментам зрителей после номера. К тому же Гузеева прошлась и по вокальным данным певца.
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Шаляпин не стал терпеть такого отношения к себе и вступил в перепалку с Ларисой. Во время этого он заявил, что устал быть мальчиком для битья.
«Кого-то они уважают, кем-то пренебрегают. Мною всегда пренебрегали, поэтому я не выдержал на съемке и уже сказал, как есть. Есть такие, знаете, удобные артисты, чтобы, ну как бы устроить шоу, то есть, допустим, если бы вышла Кристина Орбакайте и спела бы тоже что-то живьем, вряд ли бы ей смогла что-то сказать или возразить по поводу ее вокальных данных Лариса. Вот, поэтому я считаю, что это лицемерие, я считаю и я это отвергаю», — объяснил свою реакцию певец в беседе с Starhit.
При этом Прохор отметил, что всегда хорошо относился к Гузеевой. Несмотря на это, он заявил, что она могла зазнаться, так как уже долгое время проработала на федеральном канале. В этом Шаляпин обвинил всех, кто уже около 20 лет несменно находится на ТВ. Певец отметил, даже это не мешает ему зарабатывать больше Ларисы.
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«Они считают, что если они на Первом канале, то они очень нужны народу. Вот, они не понимают, что сегодня через соцсети можно обойти рейтинг Ларисы Гузеевой и зарабатывать больше на рекламе. Я уверен, что я на сегодняшний день зарабатываю больше, чем она. Вот, и при этом нос не задираю», — сказал Прохор.
К тому же Шаляпин прошелся и по карьере Гузеевой. По его словам, у нее нет весомых достижений в актерстве. В основном она известна в качестве ведущей шоу «Давай поженимся!» и не является звездой первой величины. Здесь, по мнению Прохора, они с Ларисой примерно на одном уровне.
«Потому что Гузеева не слишком значимее меня в шоу-бизнесе в глазах людей. Она точно не Анна Шатилова, еще раз повторюсь. И тоже не все может сказать в лицо, как Ксения Собчак, которая может позволить себе в лицо вылепить все, что думает. Вот поэтому, ну вот так получилось», — пояснил певец.