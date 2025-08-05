Суд в Москве взыскал с рэпера Тимати задолженность по взносам на капремонт
Мировой судья района Раменки в Москве вынес судебный приказ о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт с рэпера Тимати. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
По данным судебной картотеки, ранее уже выносились аналогичные приказы, однако они отменялись. Тем не менее, последний судебный акт остаётся в силе и может повлечь за собой дальнейшие юридические последствия.
Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru ранее заявил, что при невыплате задолженности артисту может грозить арест имущества. Он подчеркнул, что независимо от статуса или известности, обязанность по уплате коммунальных и капитальных сборов распространяется на всех собственников недвижимости.
Сумма задолженности не раскрывается.
На данный момент Тимати активно развивает свои бизнес-проекты, в том числе в сфере общественного питания и развлечений.
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