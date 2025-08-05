Суд в Москве взыскал с рэпера Тимати задолженность по взносам на капремонт

05 августа 2025, 18:29

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Мировой судья района Раменки в Москве вынес судебный приказ о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт с рэпера Тимати. Об этом РИА Новости сообщили в суде.