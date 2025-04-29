Ушла от мужа из-за быта и крутила роман с женатым режиссером. Как сейчас живет звезда фильма «Спортлото-82» Светлана Аманова?

Светлана Аманова (Фото: скриншот т/э «Вести Сочи» ТК Россия 1)
Сегодня свой 58-й день рождения празднует известная актриса Светлана Геннадьевна Аманова. Её работы в таких фильмах, как «Спортлото-82», «Зимний вечер в Гаграх» и «Лиза и Элиза», запомнились многим зрителям. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Её близкие были представителями творческой интеллигенции столицы. Отец — Геннадий Аманов, работал на киностудии «Мосфильм». Мать — пианистка, а бабушка — солистка оперетты. Светлана также проявила себя как одарённая личность. С ранних лет она посещала творческие кружки и выступала на различных площадках. У неё рано проявились музыкальные способности и талант к пению. Именно поэтому Светлана в течение семи лет обучалась игре на скрипке в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.
Закончив среднюю школу, Аманова выбрала для себя актерскую карьеру и поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1982 году она успешно завершила обучение и получила диплом. Сразу после этого она была приглашена на работу в труппу Малого театра.
Работа в кино
Светлана Аманова (Фото: скриншот т/э «Вести Сочи» ТК Россия 1)
В 1981 году актриса дебютировала в кино. Первой ее работой станет роль в картине «С вечера до полудня». Через год последует главная роль в ленте «Путешествие будет приятным», но большую известность ей принесет фильм Леонида Гайдая «Спортлото 82». Однако после ошеломительного успеха картины актриса решила сконцентрироваться на своей театральной карьере, отложив кино на потом. Ей поступали предложения от режиссеров, но все время было занято театральными постановками.
Когда актриса накопила опыт работы в театре, в стране начались 90-е годы, и кризис в киноиндустрии оставил многих актёров без работы. Аманова не стала исключением. Она перестала сниматься в кино и почти не выходила на театральную сцену. За десять лет было выпущено только шесть фильмов с её участием: «Ричард Львиное Сердце», «Русский бизнес», «Барышня-крестьянка», «Лиза и Элиза», «Простые истины» и «Рыцарь Кеннет».
В 2000 году Светлана Аманова получила интересное предложение и уехала в Монреаль. В Канаде артистка работала с театром Л. Варпаховского и сыграла одну из ролей — вдову Купавину в комедийной постановке «Волки и овцы». Спустя четыре года актриса вернулась в Россию и продолжила радовать своим творчеством поклонников.
Личная жизнь
Светлана Аманова (Фото: скриншот к/ф «Спортлото 82»)
Светлана Аманова неизменно привлекала внимание представителей сильного пола. Однако ее единственным мужем стал Павел Гусев, редактор газеты «Московский комсомолец». В этом союзе на свет появилась Екатерина, но, несмотря на это, после нескольких лет совместной жизни пути супругов разошлись. Как утверждает сама актриса, её представления о ведении домашнего хозяйства сильно расходились с мнением её супруга, что и привело к расставанию.
После расторжения брака артистки появились разговоры о ее романе с женатым актёром Виталием Соломиным. Они вместе участвовали в нескольких театральных проектах. Однако актеры не давали официальных комментариев по этому поводу. По словам Амановой, между ними не было романтических отношений — только взаимное доверие, взаимопонимание, крепкая дружба и сотрудничество.
«Если говорить честно, наши отношения были не столько любовной, сколько душевной близостью. Да, было понятно, что между нами пролетела искра. Знаете, бывает такой контакт, когда не надо придумывать, о чем с человеком говорить, — рядом с Виталием я была сама собой. Видимо, ему в тот период нужна была именно такая актриса. А мне нужен был такой режиссер, такой человек рядом — который бы меня вел, направлял, раскрывал что-то новое во мне. Он был очень мудр и щедро делился тем, что умел. Он отдавал, не требуя ничего взамен, — это очень редкое качество. Все, кто близко с ним общался, до сих пор не могут поверить, что его нет. Его безумно не хватает, он был уникальным человеком — и как мужчина, и как гражданин, и как творческая личность. Его невозможно было не любить: в него были влюблены практически все актрисы театра и те, с кем он работал в кино», — цитирует Аманову starhit.ru.
В 90-е годы Светлана Аманова начала отношения с мужчиной, к которому испытывала глубокие чувства и с которым строила планы на совместное будущее, в том числе и на создание семьи. Но ему предложили высокооплачиваемую должность за рубежом, и он решил переехать навсегда. Актриса не захотела уезжать с ним, ведь в России у неё была любимая работа, друзья и близкие, которые были ей дороги. С тех пор в её жизни не было других отношений.
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Актриса сейчас
Сейчас Светлана снимается реже, за последние десять лет она снялась только в двух фильмах: «Анна Каренина» и «Пока брак не разлучит нас». В августе 2022 года состоялось празднование 50-летия со дня выхода на экраны комедии Леонида Гайдая. Торжество прошло в Сочи, в зале органной музыки. Организовала мероприятие Светлана Аманова. Она исполнила со сцены романсы и песни из кинофильма, а также другие произведения советских композиторов.
Актриса рассказала зрителям, что Сочи с детства является для неё родным городом, где жили её бабушка и дедушка и где она проводила много времени. Сейчас актрису можно увидеть на театральных подмостках. В 2025 году она продолжает играть в Малом театре в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Вишневый сад», «Горе от ума» и других.
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