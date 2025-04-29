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Ушла от мужа из-за быта и крутила роман с женатым режиссером. Как сейчас живет звезда фильма «Спортлото-82» Светлана Аманова?

Светлана Аманова (Фото: скриншот т/э «Вести Сочи» ТК Россия 1)

Светлана Аманова (Фото: скриншот т/э «Вести Сочи» ТК Россия 1)

Сегодня свой 58-й день рождения празднует известная актриса Светлана Геннадьевна Аманова. Её работы в таких фильмах, как «Спортлото-82», «Зимний вечер в Гаграх» и «Лиза и Элиза», запомнились многим зрителям. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Её близкие были представителями творческой интеллигенции столицы. Отец — Геннадий Аманов, работал на киностудии «Мосфильм». Мать — пианистка, а бабушка — солистка оперетты. Светлана также проявила себя как одарённая личность. С ранних лет она посещала творческие кружки и выступала на различных площадках. У неё рано проявились музыкальные способности и талант к пению. Именно поэтому Светлана в течение семи лет обучалась игре на скрипке в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.

Закончив среднюю школу, Аманова выбрала для себя актерскую карьеру и поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1982 году она успешно завершила обучение и получила диплом. Сразу после этого она была приглашена на работу в труппу Малого театра.

Работа в кино


Светлана Аманова (Фото: скриншот т/э «Вести Сочи» ТК Россия 1)

В 1981 году актриса дебютировала в кино. Первой ее работой станет роль в картине «С вечера до полудня». Через год последует главная роль в ленте «Путешествие будет приятным», но большую известность ей принесет фильм Леонида Гайдая «Спортлото 82». Однако после ошеломительного успеха картины актриса решила сконцентрироваться на своей театральной карьере, отложив кино на потом. Ей поступали предложения от режиссеров, но все время было занято театральными постановками.

Когда актриса накопила опыт работы в театре, в стране начались 90-е годы, и кризис в киноиндустрии оставил многих актёров без работы. Аманова не стала исключением. Она перестала сниматься в кино и почти не выходила на театральную сцену. За десять лет было выпущено только шесть фильмов с её участием: «Ричард Львиное Сердце», «Русский бизнес», «Барышня-крестьянка», «Лиза и Элиза», «Простые истины» и «Рыцарь Кеннет».

В 2000 году Светлана Аманова получила интересное предложение и уехала в Монреаль. В Канаде артистка работала с театром Л. Варпаховского и сыграла одну из ролей — вдову Купавину в комедийной постановке «Волки и овцы». Спустя четыре года актриса вернулась в Россию и продолжила радовать своим творчеством поклонников.


Личная жизнь


Светлана Аманова (Фото: скриншот к/ф «Спортлото 82»)

Светлана Аманова неизменно привлекала внимание представителей сильного пола. Однако ее единственным мужем стал Павел Гусев, редактор газеты «Московский комсомолец». В этом союзе на свет появилась Екатерина, но, несмотря на это, после нескольких лет совместной жизни пути супругов разошлись. Как утверждает сама актриса, её представления о ведении домашнего хозяйства сильно расходились с мнением её супруга, что и привело к расставанию.

После расторжения брака артистки появились разговоры о ее романе с женатым актёром Виталием Соломиным. Они вместе участвовали в нескольких театральных проектах. Однако актеры не давали официальных комментариев по этому поводу. По словам Амановой, между ними не было романтических отношений — только взаимное доверие, взаимопонимание, крепкая дружба и сотрудничество.

«Если говорить честно, наши отношения были не столько любовной, сколько душевной близостью. Да, было понятно, что между нами пролетела искра. Знаете, бывает такой контакт, когда не надо придумывать, о чем с человеком говорить, — рядом с Виталием я была сама собой. Видимо, ему в тот период нужна была именно такая актриса. А мне нужен был такой режиссер, такой человек рядом — который бы меня вел, направлял, раскрывал что-то новое во мне. Он был очень мудр и щедро делился тем, что умел. Он отдавал, не требуя ничего взамен, — это очень редкое качество. Все, кто близко с ним общался, до сих пор не могут поверить, что его нет. Его безумно не хватает, он был уникальным человеком — и как мужчина, и как гражданин, и как творческая личность. Его невозможно было не любить: в него были влюблены практически все актрисы театра и те, с кем он работал в кино», — цитирует Аманову starhit.ru.

В 90-е годы Светлана Аманова начала отношения с мужчиной, к которому испытывала глубокие чувства и с которым строила планы на совместное будущее, в том числе и на создание семьи. Но ему предложили высокооплачиваемую должность за рубежом, и он решил переехать навсегда. Актриса не захотела уезжать с ним, ведь в России у неё была любимая работа, друзья и близкие, которые были ей дороги. С тех пор в её жизни не было других отношений.

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Актриса сейчас


Сейчас Светлана снимается реже, за последние десять лет она снялась только в двух фильмах: «Анна Каренина» и «Пока брак не разлучит нас». В августе 2022 года состоялось празднование 50-летия со дня выхода на экраны комедии Леонида Гайдая. Торжество прошло в Сочи, в зале органной музыки. Организовала мероприятие Светлана Аманова. Она исполнила со сцены романсы и песни из кинофильма, а также другие произведения советских композиторов.

Актриса рассказала зрителям, что Сочи с детства является для неё родным городом, где жили её бабушка и дедушка и где она проводила много времени. Сейчас актрису можно увидеть на театральных подмостках. В 2025 году она продолжает играть в Малом театре в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Вишневый сад», «Горе от ума» и других.

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#кризис
#актриса
#отношения
#статьи
Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве
29 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Евгений Петросян через суд выписал из московской квартиры свою 56-летнюю дочь от первого брака. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соответствующее решение принял Хамовнический суд. В ближайшее время Викторину Петросянц выпишут из квартиры на Ростовской набережной.

Примечательно, что юморист назвал дочь «бывшим членом семьи».

Викторина Петросянц родилась в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Дочь артистов на протяжении длительного времени проживала в Штатах, где занималась бизнесом.

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#суд
#квартиры
#адвокат
#семьи
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Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
Бородин заявил, что подружка Киркорова должна стране 500 млн руб
29 апреля 2025, 13:01

Филипп Киркоров и Дима Билан (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что подруга поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова должна государству 500 миллионов.
«Если долг в 500 миллионов рублей не будет погашен, будет уголовное дело по неуплате налогов. Вопрос: поможет ли Киркоров ей деньгами, ведь он так ее рекламировал? Или он в ущерб не дружит?» — цитируют Бородина бьюти-обозреватели.

По утверждению Бородина, Тлиашинова обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь и делая на этом деньги. Как только Тлиашинову уличили в нарушении закона, она покинула страну, добавил Бородин. Он резюмировал, что Киркоров и Тлиашинова выглядели словно закадычные друзья.

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«Она предала себя сама и несет ахинею»: Соседов об уехавшей из России Пугачевой

Гарик Сукачёв рассказал о непростом периоде в жизни Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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#скандал
#деньги
#мошенничество
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«Она предала себя сама и несет ахинею»: Соседов об уехавшей из России Пугачевой
Соседов считает, что Пугачева предала себя, оскорбив соотечественников
29 апреля 2025, 12:39

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева «предала себя сама», когда оскорбляла россиян, заявил порталу NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Собеседник недоумевает, почему о так называемой примадонне до сих пор не говорят в прошедшем времени. Соседов подчеркнул, что последнее выступление исполнительницы показали в 1999 году, и она «в XXI век не вошла».
«Ее никто не предавал. Она предала себя сама. Я даже не говорю о том, что Алла Борисовна несет позорную ахинею про рабов и холопов, что достойно осуждения и страшного остракизма. Она когда-то была, но уже давно сплыла», — прокомментировал Соседов.

После событий февраля 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем, оскорбив соотечественников. Сейчас она живет в Израиле.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#алла пугачёва
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Гарик Сукачёв рассказал о непростом периоде в жизни Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы
Сукачёв: Ефремов переживает непростые времена
29 апреля 2025, 12:39

Михаил Ефремов и Гарик Сукачёв (Фото: Инстаграм* @igorsukachev)

После выхода из тюрьмы по УДО Михаил Ефремов переживает непростые времена. Об этом сообщил близкий друг актера, Гарик Сукачёв, в разговоре с kp.ru.
Музыкант выразил мнение, что после 4,5 лет в заключении Ефремову необходимо побыть наедине с собой и со своими мыслями, а также определиться, как жить дальше. По этой причине Сукачёв не настаивает на участии актера в его новом спектакле.

Певец не сомневается, что у Ефремова действительно будет много предложений о съемках. Рок-музыкант добавил, что после выхода артиста из колонии они еще не успели увидеться.

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#рок
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Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий
29 апреля 2025, 12:36

Габриелла Мерман (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Телеведущий Андрей Малахов продолжает разбираться в скандальной истории семьи Надежды Кадышевой. Оказалось, что её 41-летний сын Григорий одновременно встречался с несколькими состоятельными женщинами, которых использовал для финансовой выгоды. Кроме того, выяснилось, что наследник певицы обманывал и мужчин. Подробности в материале «Радио 1».

Обманутые женщины сына Кадышевой

В первой части программы «Малахов» бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс поделилась, что они с Георгием познакомились у неё дома, и представил его некий влиятельный человек, имя которого она не назвала. Девушка отметила, что её семья жила роскошно, и Григорий сразу это заметил. Уже через две недели после их встречи он попросил у неё первые полтора миллиона.

Затем в студии «Малахов» появилась Габриелла Мерман, бывшая жена Григория. Она рассказала, что за неделю до свадьбы Григорий начал спрашивать, где можно взять деньги на торжество. Мерман поняла, что он намекает на то, чтобы она обратилась к своему отцу с просьбой о финансах. Свадьба состоялась, когда она уже была беременна. Григорий подарил ей кольцо с бриллиантом в три карата, однако, когда она пришла в магазин этого бренда, ей сказали, что кольцо не внушает доверия.

Сын Надежды Кадышевой Григорий (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Продолжение скандальной истории

Габриелла Мерман рассказала об ужасающих находках, которые обнаружила после того, как в эфир вышла предыдущая часть программы.

«Я была категорически против давать интервью. Однако истории продолжаются, и я поняла, что жертв становится больше. Если я спасу хотя бы одну женщину, значит все точно будет не зря. Григорий и его родители со мной на связь после первого выпуска программы не выходили, однако начали происходить странные вещи».
В почтовом ящике девушка обнаружила письмо с угрозами. Еще через несколько дней она нашла вязанную куклу, нитками прикрепленную к ручки входной двери в дом.

«Вся семья Гриши пользуется услугами шаманки Ольги. Я не могу утверждать, но догадываюсь от кого это пришло», — заявила Мерман.


Габриелла Мерман и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Если Гриша плохой, зачем вы выходите замуж за богатых?»

Приглашенный в студию музыкальный критик Сергей Соседов признался, что в шаманов не верит. Более того, он обратился к Габриелле и задал вопрос ей о том, зачем она говорит о магическом воздействии, если ей самой смешно.

«Если Гриша такой плохой, зачем вы вообще берете в мужья или любовники детей известных людей, богатых? Он вас приворожил?».
Психолог Анетта Орлова встала на защиту девушки и назвала ее публичное откровение смелостью.

Пять любовников и эскорт: Андрей Малахов раскрыл шокирующие детали гибели Натальи Алешниковой. Первые показания подозреваемых
Пять любовников и эскорт: Андрей Малахов раскрыл шокирующие детали гибели Натальи Алешниковой. Первые показания подозреваемых

Обманывал не только женщин

В настоящее время Григорий живет в закрытом поселке, вход на территорию которого строго охраняется. Водитель Григория, с которым удалось связаться журналистам, заявил, что мужчина второго ребенка не признавал.

«Он (Григорий – прим.ред) такую бредятину наговорил: "Понагуляли там сами, теперь хотят в папашки записать". Так я ему тоже денег назанимал, у него не было. Когда спрашивал сколько нужно, он говорил, чем больше, тем лучше. 1,5 млн я отдал. Я не переживал, сумма маленькая, понимал, что он вернет, но он не вернул», — рассказал мужчина.
Дарья Де Батс (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Как сейчас живет сын Кадышевой

Затем в студии появилась еще одна обманутая Григорием женщина Дарья Де Батс. Она рассказала, что после первого выпуска программы ждала звонка от бывшего возлюбленного, но он с ней так и не связался.

«Мне сообщили, что его видели на новом авто, стоимость которого превышает 80 млн рублей. Такая интересная информация».
Однако в то, что Григорий использует состоятельных людей, верят не все. Тамара Любимова, которая несколько десятков лет работала директор Надежды Кадышевой уверена, что девушки нападками на Григория пытаются воздействовать на саму певицу и, возможно, заработать на этом денег.

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