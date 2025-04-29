«Она предала себя сама и несет ахинею»: Соседов об уехавшей из России Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Певица Алла Пугачева «предала себя сама», когда оскорбляла россиян, заявил порталу NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Собеседник недоумевает, почему о так называемой примадонне до сих пор не говорят в прошедшем времени. Соседов подчеркнул, что последнее выступление исполнительницы показали в 1999 году, и она «в XXI век не вошла».
«Ее никто не предавал. Она предала себя сама. Я даже не говорю о том, что Алла Борисовна несет позорную ахинею про рабов и холопов, что достойно осуждения и страшного остракизма. Она когда-то была, но уже давно сплыла», — прокомментировал Соседов.
После событий февраля 2022 года Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем, оскорбив соотечественников. Сейчас она живет в Израиле.
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