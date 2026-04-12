Новый трейлер «Эйфории» вызвал скандал из-за сцены с Сидни Суини
Выход трейлера третьего сезона сериала «Эйфория» спровоцировал бурную реакцию зрителей в сети. Поводом для обсуждений стала сцена с участием актрисы Сидни Суини. Об этом сообщает StarHit.
В одном из эпизодов её героиня предстает в образе вебкам-модели, что многие пользователи сочли чрезмерно провокационным. Особое возмущение вызвали детали сцены, которые, по мнению части аудитории, выглядят как неуместная сексуализация.
В соцсетях развернулась активная дискуссия: зрители раскритиковали создателей проекта за смелые художественные решения и назвали увиденное «перебором». Некоторые также выразили обеспокоенность тем, как подобные сцены воспринимаются в контексте возраста персонажей.
При этом официальных комментариев от представителей проекта или самой актрисы пока не поступало.
