Товстик требует алименты и детей после развода с женой из-за Дибровой
Бизнесмен Роман Товстик подал иск о передаче ему пятерых несовершеннолетних детей и взыскании алиментов с бывшей жены Елены, обвиняя её в неучастии в воспитании. Адвокат Екатерина Гордон назвала эти требования циничными на фоне его романа с Полиной Дибровой.
Согласно иску, 50-летний Товстик намерен забрать детей у 40-летней Елены, утверждая, что она не занималась воспитанием, болела и изменяла. Гордон опровергла эти доводы:
«Вранье! Отличная женщина и мать».Адвокат раскрыла тактику давления. Во время поездки Елены в Италию Роман подготовил документы для развода и оспаривания брачного договора, который сам же предложил жене полгода назад. Конфликт обострился после подтверждённого романа Товстика с Полиной Дибровой — подругой Елены и крёстной матерью одного из их детей.
Гордон также подчеркнула, что любовники встречались в снятом доме рядом с особняком Дибровых, пока Елена воспитывала младшего сына. Бизнесмен, чьи компании принесли 14 млрд рублей выручки в 2024 году, пытается оставить жену без имущества и алиментов, ссылаясь на подписанный ею договор.
Адвокат пообещала оспорить соглашение в суде, указав на крайне неблагоприятное положение Елены. В качестве жеста доброй воли Гордон предложила купить обручальные кольца Товстику и Дибровой, если он прекратит судиться за детей и честно разделит имущество, включая дом на Рублёвке.
