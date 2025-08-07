Товстик требует алименты и детей после развода с женой из-за Дибровой

07 августа 2025, 23:18

Елена Товстик с семьей (Фото: Instagram* @Elenatovstik)

Бизнесмен Роман Товстик подал иск о передаче ему пятерых несовершеннолетних детей и взыскании алиментов с бывшей жены Елены, обвиняя её в неучастии в воспитании. Адвокат Екатерина Гордон назвала эти требования циничными на фоне его романа с Полиной Дибровой.





Согласно иску, 50-летний Товстик намерен забрать детей у 40-летней Елены, утверждая, что она не занималась воспитанием, болела и изменяла. Гордон опровергла эти доводы:





«Вранье! Отличная женщина и мать».