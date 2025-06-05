Новоиспечённая жена Алексея Воробьёва рассказала, как пела хиты Spice Girls на школьных концертах
Жена Алексея Воробьёва рассказала, как пела хиты Spice Girls на концертах в школе
Новоиспечённая жена Алексея Воробьёва, оперная певица Аида Гарифуллина, рассказала, как организовывала в школьные годы полноценные гёрлз-бенды.
«В школе я организовывала гёрлз-бенды. В то время были очень популярны Spice Girls, и мы, конечно же, перепевали их песни на школьных концертах», – поделилась артистка в интервью Hello!Гарифуллина отметила, что не считала себя красивой девочкой, поэтому не гналась за вниманием вне сцены.
Первые импровизированные концерты будущая оперная дива давала в деревне, где проводила летние каникулы у бабушки и дедушки. Гостями её выступлений были соседи и члены её семьи.
В середине мая стало известно, что певец Алексей Воробьёв связал себя узами брака с известной оперной певицей. Гарифуллиной тоже 37 лет, в 2020 году она была признана заслуженной артисткой России. Певица родилась в семье дирижёра Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина.
К слову, женились артисты спустя месяц после того, как в своих соцсетях Воробьёв открыл «кастинг невест».
«Ищу невесту красивую, желательно талантливую. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил тогда исполнитель.