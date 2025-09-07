Новосибирская певица Алиночка Князь заступилась за Егора Крида
Популярный блогер и певица Алиночка Князь из Новосибирска заступилась за Егора Крида после его концерта в «Лужниках». Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась в СК и Генпрокуратуру на выступление Крида, сравнив его с голой вечеринкой. По её словам, зрители, посетившие мероприятие с детьми, были недовольны танцами полуголых девушек на сцене, а также поцелуем артиста с одной из них.
По словам Алиночки, поцелуи не являются запретными для подростковой аудитории и представляют собой нормальное проявление чувств. Их можно увидеть в мультфильмах, на свадьбах и в повседневной жизни.
«Мне кажется, это просто двойные стандарты. Обсуждают Крида, но закрывают глаза на другие вещи», — сказала блогер.
В качестве примера она назвала pole dance, который давно признали видом спорта, а также выступления маленьких девочек-гимнасток в открытых купальниках.