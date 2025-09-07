Новосибирская певица Алиночка Князь заступилась за Егора Крида

07 сентября 2025, 15:56

Фото: iStock/Anton Vierietin

Популярный блогер и певица Алиночка Князь из Новосибирска заступилась за Егора Крида после его концерта в «Лужниках». Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась в СК и Генпрокуратуру на выступление Крида, сравнив его с голой вечеринкой. По её словам, зрители, посетившие мероприятие с детьми, были недовольны танцами полуголых девушек на сцене, а также поцелуем артиста с одной из них.



По словам Алиночки, поцелуи не являются запретными для подростковой аудитории и представляют собой нормальное проявление чувств. Их можно увидеть в мультфильмах, на свадьбах и в повседневной жизни.





«Мне кажется, это просто двойные стандарты. Обсуждают Крида, но закрывают глаза на другие вещи», — сказала блогер.