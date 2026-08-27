Владимир Познер о концерте Канье Уэста: «Эта шумиха кажется мне совершенно смешной»

27 августа 2026, 13:28

Познер назвал смешной «шумиху» вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что ему безразличен концерт американского рэпера Канье Уэста, а шумиха вокруг возможной отмены выступления кажется ему смешной. Его слова приводит Metaratings.ru.





Комментатор отметил, что творчество музыканта его «абсолютно не трогает», и он не видит повода для переживаний — состоится концерт или нет.

«Даже за бесплатно мне было бы неинтересно сходить на этот концерт. <…> Я вообще не люблю, когда много народу, эту массовость, чувствую себя не очень уютно в толпе. В общем, Канье Уэст меня не волнует», — сказал собеседник издания.