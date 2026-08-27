Владимир Познер о концерте Канье Уэста: «Эта шумиха кажется мне совершенно смешной»
Познер назвал смешной «шумиху» вокруг концерта Канье Уэста в Петербурге
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что ему безразличен концерт американского рэпера Канье Уэста, а шумиха вокруг возможной отмены выступления кажется ему смешной. Его слова приводит Metaratings.ru.
Комментатор отметил, что творчество музыканта его «абсолютно не трогает», и он не видит повода для переживаний — состоится концерт или нет.
«Даже за бесплатно мне было бы неинтересно сходить на этот концерт. <…> Я вообще не люблю, когда много народу, эту массовость, чувствую себя не очень уютно в толпе. В общем, Канье Уэст меня не волнует», — сказал собеседник издания.Напомним, Канье Уэст должен был выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако 24 августа представители «Газпром Арены» в соцсетях сообщили, что договор на аренду стадиона не подписан, поэтому концерт не состоится.
Позже глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что выступление все же пройдет.