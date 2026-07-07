Новосибирский продюсер раскрыл, как определить трек, созданный с помощью ИИ

07 июля 2026, 13:58

Продюсер Турцев: качественный ИИ-трек распознать сложно

Фото: iStock/inkoly

Искусственный интеллект уже активно проник в музыкальную индустрию. С помощью нейросетей создаются треки, которые набирают миллионы просмотров, а многие даже не догадываются, что они не являются творчеством реальных исполнителей. Об этом рассказал музыкальный продюсер и основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





В разговоре с Om1 Новосибирск эксперт уточнил, что на сегодняшний день самыми вирусными треками, созданными с помощью ИИ, стали GG Brodyaga — «Кайфовая», ENZRO — «Ты не бойся ночи» и Berezhno — «Это лето будет нашим». По его словам, работу нейросети выдают некоторые характерные признаки.





«Нейросети часто создают вокал уже с готовой обработкой, из-за чего голос звучит неестественно и его сложно доработать. Кроме того, у нейросетей нередко возникают проблемы с ударениями и произношением слов. У многих нейротреков вокал звучит очень похоже, будто поет один и тот же артист», — объяснил Турцев.