Новосибирский продюсер раскрыл, как определить трек, созданный с помощью ИИ
Продюсер Турцев: качественный ИИ-трек распознать сложно
Искусственный интеллект уже активно проник в музыкальную индустрию. С помощью нейросетей создаются треки, которые набирают миллионы просмотров, а многие даже не догадываются, что они не являются творчеством реальных исполнителей. Об этом рассказал музыкальный продюсер и основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.
В разговоре с Om1 Новосибирск эксперт уточнил, что на сегодняшний день самыми вирусными треками, созданными с помощью ИИ, стали GG Brodyaga — «Кайфовая», ENZRO — «Ты не бойся ночи» и Berezhno — «Это лето будет нашим». По его словам, работу нейросети выдают некоторые характерные признаки.
«Нейросети часто создают вокал уже с готовой обработкой, из-за чего голос звучит неестественно и его сложно доработать. Кроме того, у нейросетей нередко возникают проблемы с ударениями и произношением слов. У многих нейротреков вокал звучит очень похоже, будто поет один и тот же артист», — объяснил Турцев.
Тем не менее качественный ИИ-трек простой слушатель, который не занимается музыкой, выявить, скорее всего, не сможет, заключил продюсер.