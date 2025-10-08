Новость о проведении концерта Канье Уэста в Москве оказалась фейком
В сети распространилась информация о концерте Канье Уэста (Ye) в Москве 8 декабря. По сообщению Telegram-канал Mash, новость оказалась фейком.
Во-первых, новость основана на поддельном договоре, который активно распространяется по СМИ. На документе заметны явные признаки фотошопа: несуществующая компания ООО «Промо Арена», а также упоминание несуществующего члена команды — Джона Вэкслера, не связанного с артистом. Кроме того, в договоре ошибочно указано имя — Канье Уэст, в то время как артист с 2021 года официально именуется Ye.
Во-вторых, один из промоутеров, который изначально планировал привезти артиста в Россию, подтвердил, что концерт не состоится из-за нацистских высказываний Ye, которые стали причиной отказа от выступления в стране.
В-третьих, гонорар артиста за зарубежные концерты составляет около 8 миллионов долларов, что делает организацию такого шоу в Москве финансово нерентабельной даже при полной продаже билетов. За сумму около 1 миллиона Ye вряд ли выступил бы даже в США.
Читайте также: