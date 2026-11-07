Новую девушку Никиты Преснякова объявили в розыск в России

07 ноября 2026, 10:19

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Новую девушку Никиты Преснякова Карины Филимоновой объявили в розыск в России. Как сообщает Telegram-канал SHOT, вместе с внуком Аллы Пугачёвой она живёт в США.