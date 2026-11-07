Новую девушку Никиты Преснякова объявили в розыск в России
Новую девушку Никиты Преснякова Карины Филимоновой объявили в розыск в России. Как сообщает Telegram-канал SHOT, вместе с внуком Аллы Пугачёвой она живёт в США.
Выяснилось, что Карина задолжала 260 тысяч рублей по кредитам и не уплатила 60 тысяч рублей налогов — всего набежало 320 тысяч рублей.
Из-за этого в отношении 27-летней возлюбленной Преснякова возбудили исполнительное производство. Сейчас Филимонова находится в США. Там она присматривалась к профессии парикмахера-колориста: искала курсы на русском языке в Майами, после которых можно получить лицензию.
Позже она подыскивала работу видеографом и контент-стратегом в Лос-Анджелесе. Известно, что весной этого года Пресняков представил Карину как свою новую девушку. У неё есть сын, который родился в 2023 году. С его отцом Филимонова развелась в 2025-м.
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