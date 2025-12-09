Директор Ирины Аллегровой высказался о её новогодних выступлениях за 25 млн

09 декабря 2025, 15:26

Директор Аллегровой опроверг слухи о её выступлениях на новогодних корпоративах

Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский прокомментировал слухи о её участии в новогодних корпоративах.





В беседе с «Газетой.Ru» Квятковский отметил, что артистка уже много лет не даёт частных концертов. Представитель певицы уточнил, что Аллегрова традиционно отказывается от работы в новогодние праздники.



Кроме того, он опроверг информацию о том, что за выступление артистка запрашивает 25 миллионов рублей.

«Вообще я комментарии не даю. Но у нас нет никаких корпоративов, она не работает уже много лет. Как СВО началось, так никаких корпоративов нет. И в Новый год она не работала никогда в жизни», — поделился Владимир.

