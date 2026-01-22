«Нравится это кому-то или нет»: Алёна Апина показала фигуру в купальнике на Ямайке

22 января 2026, 18:40

Алёна Апина призвала хейтеров уважать возраст и личную жизнь

Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

61-летняя Алёна Апина поделилась в соцсетях видео с отдыха на Ямайке, где продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.





Экс-солистка «Комбинации» заранее предупредила подписчиков, чтобы те воздержались от комментариев о её теле и возрасте.





«Просто хотела выложить про море, солнце и всё такое, но по опыту знаю, что за такое видео прилетит. Люди, давайте не будем про голую жопу и возраст. Это моя жизнь, и я её как-то вот живу. Я не захожу на территорию молодых и звонких. Я играю за свою команду, за высшую лигу, за 50+! Нравится это кому-то или нет», — написала певица.