Дибров поднял цену на виллу «Паулина» с секс-комнатой на 18 млн рублей

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Дмитрий Дибров поднял цену на виллу «Паулина» с секс-комнатой на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.



Виллу Дибров назвал в честь своей бывшей супруги Полины, которая сейчас в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Телеведущий пытается продать недвижимость за 575 миллионов рублей, тогда как ранее дом выставили за 557 миллионов.

Ранее стало известно, что Полина Лурье хочет получить с певицы Ларисы Долиной деньги за судебные расходы, понесенные в ходе разбирательств по делу о квартире в Хамовниках. Соответствующий иск направят в суд.

Иван Мусатов

