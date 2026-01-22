Дибров поднял цену на виллу «Паулина» с секс-комнатой на 18 млн рублей
Телеведущий Дмитрий Дибров поднял цену на виллу «Паулина» с секс-комнатой на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.
Виллу Дибров назвал в честь своей бывшей супруги Полины, которая сейчас в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Телеведущий пытается продать недвижимость за 575 миллионов рублей, тогда как ранее дом выставили за 557 миллионов.
Ранее стало известно, что Полина Лурье хочет получить с певицы Ларисы Долиной деньги за судебные расходы, понесенные в ходе разбирательств по делу о квартире в Хамовниках. Соответствующий иск направят в суд.
