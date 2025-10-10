Достижения.рф

Ким Чен ЫН поблагодарил артистов РФ за выступления в Пхеньяне и приобнял SHAMAN

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на концерте российских артистов в Пхеньяне. Он выразил артистам благодарность после их выступления, поднявшись на сцену, и приобнял певца SHAMAN. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в рамках празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).

На сцене выступили известные российские исполнители, в том числе певец Shaman, коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, артисты Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)
«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — передает ЦТАК.
8 октября «Радио 1» передавало, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прибыл в Пхеньян для участия в торжествах по случаю юбилея со дня создания ТПК.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать через российское воздушное пространство при выполнении рейсов в или из США.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0