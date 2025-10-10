Ким Чен ЫН поблагодарил артистов РФ за выступления в Пхеньяне и приобнял SHAMAN

10 октября 2025, 03:51

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на концерте российских артистов в Пхеньяне. Он выразил артистам благодарность после их выступления, поднявшись на сцену, и приобнял певца SHAMAN. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в рамках празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).



На сцене выступили известные российские исполнители, в том числе певец Shaman, коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, артисты Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.



Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)



«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — передает ЦТАК.