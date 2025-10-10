Ким Чен ЫН поблагодарил артистов РФ за выступления в Пхеньяне и приобнял SHAMAN
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на концерте российских артистов в Пхеньяне. Он выразил артистам благодарность после их выступления, поднявшись на сцену, и приобнял певца SHAMAN. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в рамках празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).
На сцене выступили известные российские исполнители, в том числе певец Shaman, коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, артисты Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.
«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — передает ЦТАК.8 октября «Радио 1» передавало, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прибыл в Пхеньян для участия в торжествах по случаю юбилея со дня создания ТПК.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать через российское воздушное пространство при выполнении рейсов в или из США.