«Такая физиология»: Агата Муцениеце раскрыла свой главный недостаток лица

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее нос краснеет сразу, как становится хоть чуть-чуть холодно, однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности.
«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение – близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать? Хожу с красным носом», — рассказала поклонникам Муцениеце.
Однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности и даже считает свой красный нос очень обаятельным.
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