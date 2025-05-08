«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
В Сети осудили Ларису Гузееву, которая отправилась в Германию в преддверии Дня Победы. Телеведущая поспешила разъяснить ситуацию.
Звезда отметила, что действительно была в поездке по Германии, где выполнила важный для неё пункт – возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам. А вот на празднование 9 Мая Гузеева вернётся в Москву.
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«Завтра домой – великий праздник только дома, только дома. Предвосхищая вопросы, естественно, мы нашим павшим солдатам возложили цветы. Ну а как по-другому? Но праздновать – только в Москве», – отметила ведущая шоу «Давай поженимся!» в личном блоге.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова