«Ну что я за урод теперь?»: Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики
Российская певица Рита Дакота пожаловалась на неудачную пластику
Российская певица Рита Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики, назвав себя «уродом». Соответствующие сторис, которые позже были удалены, появились в ее Instagram*.
35-летняя певица заявила, что после неудачной операции на ее лице появился видимый дефект.
«Ну что это за дыра в щеке после “легкой омолаживающей операции”? Ну что я за урод теперь и как это исправить?» — задалась вопросом певица.Ранее в июне Дакота рассказывала о влиянии неудачной пластики на планы завести второго ребенка. Певица вынуждена откладывать беременность из-за своего внешнего вида.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).