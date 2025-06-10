«Ну что я за урод теперь?»: Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики

10 июня 2025, 17:38

Российская певица Рита Дакота пожаловалась на неудачную пластику

Рита Дакота (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова )

Российская певица Рита Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики, назвав себя «уродом». Соответствующие сторис, которые позже были удалены, появились в ее Instagram*.





35-летняя певица заявила, что после неудачной операции на ее лице появился видимый дефект.





«Ну что это за дыра в щеке после “легкой омолаживающей операции”? Ну что я за урод теперь и как это исправить?» — задалась вопросом ​певица.

