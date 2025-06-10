Продюсер Сергей Дворцов раскрыл цель визита Меладзе в Россию

Сергей Дворцов: Меладзе вернулся в Россию из-за денег, его всегда здесь кормили
Валерий Меладзе ( Фото Instagram*: @meladzemusic )

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».



«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — сказал Дворцов.
Продюсер предположил, что целью визита Меладзе может быть как празднование юбилея в кругу семьи, так и частное выступление для влиятельных персон, за которое певец может получить около пяти миллионов рублей.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).


Виктория Иванченко

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