Продюсер Сергей Дворцов раскрыл цель визита Меладзе в Россию
Сергей Дворцов: Меладзе вернулся в Россию из-за денег, его всегда здесь кормили
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».
«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — сказал Дворцов.Продюсер предположил, что целью визита Меладзе может быть как празднование юбилея в кругу семьи, так и частное выступление для влиятельных персон, за которое певец может получить около пяти миллионов рублей.
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