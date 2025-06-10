Продюсер Сергей Дворцов раскрыл цель визита Меладзе в Россию

10 июня 2025, 15:48

Сергей Дворцов: Меладзе вернулся в Россию из-за денег, его всегда здесь кормили

Валерий Меладзе ( Фото Instagram*: @meladzemusic )

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».







«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — сказал Дворцов.

