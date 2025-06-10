«Огурцы и подарки важнее»: Малахов отдал свои «ТЭФИ» коллегам
Андрей Малахов поблагодарил свою команду во время вручения «ТЭФИ»
На прошедшем «ТЭФИ-2025» Андрей Малахов забрал сразу три статуэтки. Ведущий произнес со сцены слова благодарности и заявил, что эта победа — заслуга огромной команды. Его процитировало издание Starhit.
53-летний Малахов одержал победу в номинациях «Развлекательное ток-шоу» («МАЛАХОВ»), «Ведущий развлекательного ток-шоу» («Привет, Андрей!») и «Развлекательное ток-шоу выходного дня» («Песни от всей души»). Поднимаясь на сцену за наградами, знаменитость много раз поблагодарил людей, с которыми работает долгие годы. Со слов Малахова, еще 30 лет назад он мечтал о статуэтках, однако теперь любовь россиян стала лучшей наградой.
«Сейчас огурцы и подарки, которые мне привозят зрители со всей страны, для меня гораздо важнее. Простите меня, академики», — откровенничал Андрей.
На сцене, получая очередную награду, Малахов попросил отдать «ТЭФИ» своим коллегам, отметил спортивный журналист и блогер Иван Докукин. Он отметил, что во время работы с Андреем Докукин заходил в специальную комнату редакции и всегда видел там свежие стопки писем от поклонников и огурцы.
Малахов пожелал коллегам такой же огромной зрительской любви, которую он видит и чувствует он, встречая поклонников на улицах российских городов.