«Огурцы и подарки важнее»: Малахов отдал свои «ТЭФИ» коллегам

10 июня 2025, 17:10

Андрей Малахов поблагодарил свою команду во время вручения «ТЭФИ»

Андрей Малахов (Фото: Телеграм @and_malakhov)

На прошедшем «ТЭФИ-2025» Андрей Малахов забрал сразу три статуэтки. Ведущий произнес со сцены слова благодарности и заявил, что эта победа — заслуга огромной команды. Его процитировало издание Starhit.





53-летний Малахов одержал победу в номинациях «Развлекательное ток-шоу» («МАЛАХОВ»), «Ведущий развлекательного ток-шоу» («Привет, Андрей!») и «Развлекательное ток-шоу выходного дня» («Песни от всей души»). Поднимаясь на сцену за наградами, знаменитость много раз поблагодарил людей, с которыми работает долгие годы. Со слов Малахова, еще 30 лет назад он мечтал о статуэтках, однако теперь любовь россиян стала лучшей наградой.





«Сейчас огурцы и подарки, которые мне привозят зрители со всей страны, для меня гораздо важнее. Простите меня, академики», — откровенничал Андрей.