«Ну как?»: Полина Диброва показала новый образ

11 декабря 2025, 21:24

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина показала новый образ

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина показала новый образ. Фоторяд она опубликовала в телеграм-канале.





На одном из снимков женщина стоит у новогодней елки и улыбается. Стиль Дибровой дополняют объемные серьги, которые органично вписываются в тон елочных шаров на ветках вечнозеленой красавицы.



На другом фото Полина будто бы слегка скрывается за веткой дерева. Видно только один глаз. Можно подумать, что она слегка кокетничает.





«Новый образ. Ну как?» — подписала пост Диброва.