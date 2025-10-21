«Приходила восемь раз»: Дочь Леонида Якубовича вынесла вердикт его спектаклям

21 октября 2025, 21:41

Якубович признался, что дочь посещала его спектакль «Лавр» восемь раз

Леонид Якубович (Фото: Instagram* @yakubovitch )

Телеведущий и актёр Леонид Якубович назвал свою дочь главным критерием успеха своих спектаклей. Об этом он заявил на пресс-конференции Театра на Малой Ордынке.





Как сообщает корреспондент «NEWS.ru», Якубович признался, что его дочь посещала его спектакль «Лавр» восемь раз.

«Моя дочь, придя на «Лавра», пришла туда во второй раз, потом в третий, потом привела своих подруг. Ровно также было и на «Скупом». А для меня это невероятно важно. Ей двадцать четыре года, тогда ей было двадцать. Это совсем другое поколение с совершенно другими измерениями», — рассказал телеведущий.

