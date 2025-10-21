«Приходила восемь раз»: Дочь Леонида Якубовича вынесла вердикт его спектаклям
Якубович признался, что дочь посещала его спектакль «Лавр» восемь раз
Телеведущий и актёр Леонид Якубович назвал свою дочь главным критерием успеха своих спектаклей. Об этом он заявил на пресс-конференции Театра на Малой Ордынке.
Как сообщает корреспондент «NEWS.ru», Якубович признался, что его дочь посещала его спектакль «Лавр» восемь раз.
«Моя дочь, придя на «Лавра», пришла туда во второй раз, потом в третий, потом привела своих подруг. Ровно также было и на «Скупом». А для меня это невероятно важно. Ей двадцать четыре года, тогда ей было двадцать. Это совсем другое поколение с совершенно другими измерениями», — рассказал телеведущий.Спектакли «Лавр» по роману Водолазкина и «Скупой» по пьесе Мольера с участием Якубовича ранее шли в Театре Российской армии. Новый художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков анонсировал, что в новом сезоне переработанную версию «Лавра» покажут и на этой сцене.