«Учу оплачивать самостоятельно»: Решетова устроила сыну урок взрослой жизни

14 февраля 2026, 20:10

Анастасия Решетова учит сына финансовой самостоятельности

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и предпринимательница Анастасия Решетова показала, как приучает сына Ратмира к ответственности и самостоятельности. Об этом она сообщила в своих соцсетях.





Обычный поход в супермаркет для мальчика превратился в настоящий жизненный урок.



На опубликованном фото ребёнок внимательно изучает витрину с фруктами и ягодами. По словам Решетовой, она специально учит сына не просто выбирать желаемое, а самому озвучивать просьбу и оплачивать покупки.





«Люблю ходить с ним по магазинам. Я учу его просить, что он хочет, и оплачивать покупки самостоятельно. Вообще, лучшее, что можно привить сыну — это самостоятельность. Надеюсь, получится», — написала она.