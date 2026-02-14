«Учу оплачивать самостоятельно»: Решетова устроила сыну урок взрослой жизни
Анастасия Решетова учит сына финансовой самостоятельности
Модель и предпринимательница Анастасия Решетова показала, как приучает сына Ратмира к ответственности и самостоятельности. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Обычный поход в супермаркет для мальчика превратился в настоящий жизненный урок.
На опубликованном фото ребёнок внимательно изучает витрину с фруктами и ягодами. По словам Решетовой, она специально учит сына не просто выбирать желаемое, а самому озвучивать просьбу и оплачивать покупки.
«Люблю ходить с ним по магазинам. Я учу его просить, что он хочет, и оплачивать покупки самостоятельно. Вообще, лучшее, что можно привить сыну — это самостоятельность. Надеюсь, получится», — написала она.После покупок мама с сыном отправились на съёмки шоу. Оставить ребёнка было не с кем, поэтому он поехал вместе с ней — и быстро освоился на площадке. Пока Анастасии крепили микрофон перед выходом в кадр, Ратмир взял телефон и начал снимать маму, фактически примерив на себя роль оператора.