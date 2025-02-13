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Блогер Маха Горячёва раскрыла правду о шоу «Выживалити» и разводе с мужем из-за бывшей пассии Милохина

Блогер Горячева рассказала о недуге и измене мужа с бывшей пассией Дани Милохина
Мария (Маха) Горячёва (Фото: Телеграм @mahavsekruto1224)

Мария (Маха) Горячёва (Фото: Телеграм @mahavsekruto1224)

На телеканале «Пятница!» с 14 февраля, Дня всех влюблённых, стартует новый сезон экстремального шоу «Выживалити», среди участников которого блогер Мария Горячёва, известная как Маха. Она рассказала об инфекции, которую перенесла в ходе первого запуска проекта, а также об измене своего мужа с бывшей девушкой Дани Милохина, обернувшейся расставанием.
Блогер стала одной из 16-ти участников и участниц экстремального реалити-шоу, напоминает издание StarHit. Мария серьёзно готовилась к непростым физическим испытаниям, так как знала, что хрупкой девушке будет непросто. И ожидания её не обманули: уже на старте проекта несколько участников, и Горячёва — в том числе, стали жертвами неизвестной желудочной инфекции. Кроме неё, мучились животами Милана Тюльпановоа и Мария Пасека, а также несколько членов съёмочной бригады. Блогер переносила болезнь тяжелее остальных.

«Я нуждалась в какой-то встряске, в новом взгляде на жизнь. И я это получила!», — сказала Маха, отвечая на вопрос, почему она решилась на участие в таком сложном и даже порой жестоком проекте.



По словам девушки, съёмки пришлись на очень тяжёлый период в её жизни. Испытания на проекте не шли ни в какие сравнения с тем, что ей пришлось пережить в реальной жизни. В прошлом году Горячёва узнала, что муж Николай изменил её с её собственной подругой. Поклонники сразу предположили, что речь идёт о тиктокерше Кате Толстопятовой, известной как Айм Катюша. В прошлом она встречалась с Даней Милохиным.

«У любой девушки после развода, особенно после предательства, есть два варианта — либо жить, либо не жить. Я выбрала жить и не сдаваться», — говорит звезда Сети.

По словам Марии, она никогда не простит бывшего мужа. Он стал ей безразличен и она научилась относиться к нему так, словно его вообще не существует. Девушка признаётся, что не хочет видеть Колю, у него нет к нему ни любви, ни сострадания.

«Это всего лишь мужчина, который сделал мне больно», — говорит Маха.

Возможно, пережить болезненный разрыв ей помогло и участие в экстремальном телепроекте. Ведь однажды хрупкой участнице пришлось проходить непростое испытание с температурой под 40. Ей предлагали отказаться, но Мария настояла, что сумеет преодолеть все трудности и действительно справилась.

Испытания закалили девушку. К поклонникам Маха Горячева вернулась окрепшей духом и телом, словно воскресшей и ещё более похорошевшей.

«Хочу быть для избранника принцессой. А ещё самое важное для меня сейчас — стать мамой», — неожиданно сказала в заключение беседы участница экстрим-шоу «Выживалити», дав понять, что, как любая женщина, мечтает найти свою вторую половинку и создать крепкую семью.


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«Большую часть времени она одна»: Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви
13 февраля 2025, 12:26

Дженнифер Энистон (фото: Instagram* @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон покинула Голливуд в поисках любви.
«RadarOnline» пишет, что она навсегда покинула свой дом в Лос-Анджелесе и переехала в огромный фермерский дом в Монтесито. Его она приобрела ещё в 2022 году у телеведущей Опры Уинфри за 24 миллиона долларов.

«Она надеется, что новое начало может помочь ей снова найти любовь. Прошло так много времени с тех пор, как у неё были отношения и она очень скучает по такому общению», – отметил инсайдер.
Также, по его словам, после светских мероприятий и званных ужинов Энистон возвращается домой, где её встречают только собаки, поэтому дом кажется ей пустым.

«Печальная реальность такова, что большую часть времени она проводит одна. У неё есть сотрудники, которые помогают и они стали для неё, как семья. Но как только она возвращается домой, там только она с собаками и этот огромный дом может казаться ей очень пустым», – подчеркнул источник.
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#отношения
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#актриса
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«Камеди нервно курит в сторонке»: Юлия Ефременкова ответила на новые обвинения Мондезира Свет-Амура
13 февраля 2025, 11:39

Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)

Накануне Мондезир Свет-Амур провел в соцсети эфир и раскрыл поклонникам свою версию конфликта с Юлией Ефременковой.
Отношения звезд «Дома-2» в последнее время весьма обострились после визита Мондезира к их с Ефременковой общим детям. Мужчина нелицеприятно высказывался о бывшей избраннице как о матери и объявил, что она не раз подвергала малышей опасности. Еще он с другой точки зрения поговорил о том самом вечере, после которого отношения звезд окончательно испортились — тогда, по словам Юлии, Свет-Амур поднял на нее руку и разбил телефон.

Сама Ефременкова посмотрела эфир бывшего бойфренда.

«Камеди нервно курит в сторонке», — высказалась она, поделилась в сторис своим мнением на этот счет.

Юлия Ефременкова (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)


Начала Юлия с того, что удивило ее больше всего: за все время эфира Свет-Амур так и не ответил на вопрос подписчиков, почему двва года он не платил алименты, при том выдвигал обвинения в адрес Ефременковой. Девушка отметила, что бывший возлюбленный неоднократно бил ее задолго до того, как звезда рассказала об этом общественности. Еще Юлия подчеркнула, что на момент скандала она была не в самом лучшем психическом состоянии.

«Я потеряла маму, я потеряла лучшую подругу, тяжелая беременность с угрозами выкидыша, месяц лежу с детьми в реанимации, у меня не было даже возможности восстановиться, когда этот скандал с Мондезиром на меня обрушился, но несчастный почему-то он», — откровенничала бывшая возлюбленная Свет-Амура.

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#соцсети
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«Я пойду на свидание с первым мужчиной, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом»: Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков
13 февраля 2025, 11:28

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня рассказала, с каким мужчиной готова пойти на свидание. Телеведущая попросила подарить ей дорогой подарок.
45-летняя звезда открыто говорит о своей личной жизни. Последние отношения завершились в феврале прошлого года. Тогда она рассталась с 31-летним бизнесменом Русланом Гасановым. Сейчас её сердце свободно.

Боня ответила в соцсетях на вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, при каких условиях модель готова пойти на свидание.

В сторис звезда опубликовала откровенную фотографию, где она предстала в жёлто-розовом купальнике, держа руками тесемки от бикини. Поверх фотографии она разместила текст с ответом на вопрос.

«Признаюсь честно, первому мужчине, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу ДА», – отметила модель.
Также у неё узнали, почему она не хочет подружиться с Ксенией Бородиной. Боня назвала это хорошей идеей, однако подчеркнула, что экс-ведущая «Дома-2» почему-то всегда её недолюбливала. Хотя лично Боня не испытывает никакого негатива к Бородиной.

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#отношения
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#соцсети
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Мондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой
13 февраля 2025, 11:20

Мондезир Свет-Амур (Фото: Инстаграм* @mon_desir________)

О том, что Мондезир Свет-Амур подготавливает на Юлию Ефременкову компромат, звезда знала. Мужчина хотел рассказать «всю правду» и даже собирался стать гостем на шоу «Алена, блин!». А пока блогер ограничился эфиром в соцсети. Он прокомментировал обвинения Юлии в домашнем насилии, еще рассказал о знакомстве с ее бывшим возлюбленным Андреем, который оказался сталкером.
Звезды «Дома-2» расстались в 2023 году — Ефременкова объявила, что Свет-Амур поднял на нее руку. Мужчина же уверял, что Юлия начала нападать на него первая. Она якобы оклеветала его в Сети, а после его вопроса «Зачем?» пустила в ход кулаки. Тогда у Мондезира на руках был сын Кристиан.

«Махала руками мне по лицу, прицепилась и не собиралась отступать. Пытался ее за волосы от себя оттащить, после этого человек не успокоился. Человек вызвал полицию, как это делает на протяжении всей своей жизни, неоднократно об этом слышал», — откровенничал блогер.

Он отмечал, что какое-то время назад он хотел помириться с Юлией — хотя бы ради детей. Это же ему посоветовал сделать и Андрей, давний знакомый Ефременковой из Туапсе. Мужчины встретились на дне рождения звезды. В конце вечера товарищ Ефременковой якобы предложил Свет-Амуру проехаться по городу, а потом произошло то, чего он не ожидал.

«Проехали буквально несколько километров, заехали в магазин, человек взял спиртные напитки, мы направились в его дом, потом в какой-то момент начал потреблять наркотические средства со своими друзьями. Потом мне присылают видео детей, и вижу, что она находится в этом доме, у этого Сарьяна», — подчеркнул Мондезир.

Блогер поделился, что бывшая возлюбленная подвергала детей риску. Свет-Амур обратил внимание, что Юлия знала о криминальном прошлом знакомого и наверняка о нынешнем образе жизни.

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#шоу-бизнес
#отношения
#дети
#семья
#скандал
#конфликт
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«Счастье!»: жена Евгения Петросяна заявила о победе над худруком Театра Сатиры
13 февраля 2025, 10:59

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяне Брухуновой удалось добиться, чтобы её любимый спектакль вернули в репертуар Театра Сатиры. 35-летняя жена Евгений Петросяна рада, что теперь постановку смогут увидеть ещё больше зрителей.
Ранее женщина со слезами на глазах обратилась к своим подписчикам и поделилась печальной новостью – спектакль «Дядя Жорж» по пьесам Антона Чехова закрывают. Она посетила последний показ и впервые не испытала положительных эмоций от театра, понимая, что больше никогда не увидит любимую постановку. Тогда же она обрушилась с критикой в адрес худрука Театра Сатиры Евгения Герасимова.

«Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит», – сокрушалась Брухунова.
Однако эмоциональное заявление супруги Петросяна, судя по всему, подействовало на руководство театра, и спектакль решили вернуть в репертуар. Она опубликовала заявление из соцсетей театра, в котором говорится о большом уважении к мнению поклонников, которые проявили интерес к постановке. В связи с этим, спектакль сохранили до конца сезона.

«Счастье! Формулировка «до конца сезона» несколько удручает, но всё же это радостная новость. Так ещё больше зрителей сможет увидеть этот восхитительный спектакль. Зрительный зал «Дяди Жоржа» никогда не был пустым. И теперь не будет!», – порадовалась своей победе Брухунова.
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