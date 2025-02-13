Блогер Маха Горячёва раскрыла правду о шоу «Выживалити» и разводе с мужем из-за бывшей пассии Милохина

Мария (Маха) Горячёва (Фото: Телеграм @mahavsekruto1224)
На телеканале «Пятница!» с 14 февраля, Дня всех влюблённых, стартует новый сезон экстремального шоу «Выживалити», среди участников которого блогер Мария Горячёва, известная как Маха. Она рассказала об инфекции, которую перенесла в ходе первого запуска проекта, а также об измене своего мужа с бывшей девушкой Дани Милохина, обернувшейся расставанием.
Блогер стала одной из 16-ти участников и участниц экстремального реалити-шоу, напоминает издание StarHit. Мария серьёзно готовилась к непростым физическим испытаниям, так как знала, что хрупкой девушке будет непросто. И ожидания её не обманули: уже на старте проекта несколько участников, и Горячёва — в том числе, стали жертвами неизвестной желудочной инфекции. Кроме неё, мучились животами Милана Тюльпановоа и Мария Пасека, а также несколько членов съёмочной бригады. Блогер переносила болезнь тяжелее остальных.
По словам девушки, съёмки пришлись на очень тяжёлый период в её жизни. Испытания на проекте не шли ни в какие сравнения с тем, что ей пришлось пережить в реальной жизни. В прошлом году Горячёва узнала, что муж Николай изменил её с её собственной подругой. Поклонники сразу предположили, что речь идёт о тиктокерше Кате Толстопятовой, известной как Айм Катюша. В прошлом она встречалась с Даней Милохиным.
По словам Марии, она никогда не простит бывшего мужа. Он стал ей безразличен и она научилась относиться к нему так, словно его вообще не существует. Девушка признаётся, что не хочет видеть Колю, у него нет к нему ни любви, ни сострадания.
Возможно, пережить болезненный разрыв ей помогло и участие в экстремальном телепроекте. Ведь однажды хрупкой участнице пришлось проходить непростое испытание с температурой под 40. Ей предлагали отказаться, но Мария настояла, что сумеет преодолеть все трудности и действительно справилась.
Испытания закалили девушку. К поклонникам Маха Горячева вернулась окрепшей духом и телом, словно воскресшей и ещё более похорошевшей.
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«Я нуждалась в какой-то встряске, в новом взгляде на жизнь. И я это получила!», — сказала Маха, отвечая на вопрос, почему она решилась на участие в таком сложном и даже порой жестоком проекте.
По словам девушки, съёмки пришлись на очень тяжёлый период в её жизни. Испытания на проекте не шли ни в какие сравнения с тем, что ей пришлось пережить в реальной жизни. В прошлом году Горячёва узнала, что муж Николай изменил её с её собственной подругой. Поклонники сразу предположили, что речь идёт о тиктокерше Кате Толстопятовой, известной как Айм Катюша. В прошлом она встречалась с Даней Милохиным.
«У любой девушки после развода, особенно после предательства, есть два варианта — либо жить, либо не жить. Я выбрала жить и не сдаваться», — говорит звезда Сети.
По словам Марии, она никогда не простит бывшего мужа. Он стал ей безразличен и она научилась относиться к нему так, словно его вообще не существует. Девушка признаётся, что не хочет видеть Колю, у него нет к нему ни любви, ни сострадания.
«Это всего лишь мужчина, который сделал мне больно», — говорит Маха.
Возможно, пережить болезненный разрыв ей помогло и участие в экстремальном телепроекте. Ведь однажды хрупкой участнице пришлось проходить непростое испытание с температурой под 40. Ей предлагали отказаться, но Мария настояла, что сумеет преодолеть все трудности и действительно справилась.
Испытания закалили девушку. К поклонникам Маха Горячева вернулась окрепшей духом и телом, словно воскресшей и ещё более похорошевшей.
«Хочу быть для избранника принцессой. А ещё самое важное для меня сейчас — стать мамой», — неожиданно сказала в заключение беседы участница экстрим-шоу «Выживалити», дав понять, что, как любая женщина, мечтает найти свою вторую половинку и создать крепкую семью.
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Александр Бойцов