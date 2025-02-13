Блогер Маха Горячёва раскрыла правду о шоу «Выживалити» и разводе с мужем из-за бывшей пассии Милохина

О том, что Мондезир Свет-Амур подготавливает на Юлию Ефременкову компромат, звезда знала. Мужчина хотел рассказать «всю правду» и даже собирался стать гостем на шоу «Алена, блин!». А пока блогер ограничился эфиром в соцсети. Он прокомментировал обвинения Юлии в домашнем насилии, еще рассказал о знакомстве с ее бывшим возлюбленным Андреем, который оказался сталкером.