«Повредились ягодичные импланты»: Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок «Выживалити»

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14 февраля на канале «Пятница!» состоится премьера нового сезона «Выживалити». В рамках проекта звезды российского шоу-бизнеса, а также профессиональные спортсмены преодолевают различные испытания ради победных 10 миллионов рублей.