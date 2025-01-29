«Повредились ягодичные импланты»: Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок «Выживалити»

Милана Тюльпонова
14 февраля на канале «Пятница!» состоится премьера нового сезона «Выживалити». В рамках проекта звезды российского шоу-бизнеса, а также профессиональные спортсмены преодолевают различные испытания ради победных 10 миллионов рублей.
31-летняя Милана Тюльпанова упала во время одного из испытаний упала и почувствовала сильную боль в ягодицах. Это произошло еще в августе на съемках реалити-шоу в Кабардино-Балкарии. Ей понадобилась экстренная помощь врачей. Девушку госпитализировали с подозрением на воспаление, однако позже стало понятно, что при ударе повредились ягодичные импланты.
По данным «СтарХит», ситуация действительно оказалась серьезной. Врачи настаивали, что Тюльпанова нуждается в экстренной операции, чтобы не развился сепсис, однако девушка отказалась и решила ограничиться консервативным лечением. В настоящее время ее состояние улучшилось.
Ранее Тюльпанова признавалась, что, помимо ягодиц, увеличила грудь, а также сделала ринопластику. По ее словам, она все это делала из-за низкой самооценки.
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По данным «СтарХит», ситуация действительно оказалась серьезной. Врачи настаивали, что Тюльпанова нуждается в экстренной операции, чтобы не развился сепсис, однако девушка отказалась и решила ограничиться консервативным лечением. В настоящее время ее состояние улучшилось.
Ранее Тюльпанова признавалась, что, помимо ягодиц, увеличила грудь, а также сделала ринопластику. По ее словам, она все это делала из-за низкой самооценки.
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Элина Позднякова