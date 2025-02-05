«Я — чёрт бессердечный!»: Даня Милохин считает, что Медведева переживает из-за их разрыва

Даня Милохин (Фото: соцсети)
Блогер Даня Милохин был партнёром фигуристки Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период. Снова вместе», которое гремело «из всех утюгов страны». А потом в разгар проекта бросил партнёршу и уехал из страны.
Многие зрители и комментаторы были однозначно убеждены: Даня и Женя являются парой и вне льда. Уж слишком страстно, нежно и органично смотрелся их дуэт во время выступлений. Сами они отшучивались, говорили, что целоваться их заставляет строгий тренер Илья Авербух.
Наконец в шоу «Правда за деньги» блогер решил больше не скрывать от общественности свой роман с фигуристкой. На прямой вопрос о том, был ли у них отношения вне льда, он ответил однозначно утвердительно.
Сейчас блогер признаёт, что вина за его разрыв полностью лежит на нём. Более того, он думает, что Евгения до сих пор не остаётся равнодушной, когда слышит его имя.
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Наконец в шоу «Правда за деньги» блогер решил больше не скрывать от общественности свой роман с фигуристкой. На прямой вопрос о том, был ли у них отношения вне льда, он ответил однозначно утвердительно.
Сейчас блогер признаёт, что вина за его разрыв полностью лежит на нём. Более того, он думает, что Евгения до сих пор не остаётся равнодушной, когда слышит его имя.
Может я — чёрт бессердечный», — говорит Даня, строя уморительные рожицы и, по обыкновению зумеров, зажёвывая и проглатывая слова.
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Александр Бойцов