Певица Нюша вышла на красную дорожку с новым спутником

Нюша (фото: соцсети)
Певица Нюша накануне посетила вечеринку в честь китайского Нового года в одном из столичных баров. Однако, неожиданно для всех присутствующих, на красную дорожку она вышла не одна.
Звезда позировала фотографам в шёлковом платье с открытой спиной в азиатском стиле. Рядом с ней стоял 24-летний участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин, который недавно присоединился к команде участников нового сезона шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». Ранее их вместе не замечали.
В ходе мероприятия Нюша много общалась с журналистами. Артистка открыто говорила о личной жизни. Она отметила, что её любимый мужчина может иметь любую профессию, и неважно, «серьёзная» это должность или нет.
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В ходе мероприятия Нюша много общалась с журналистами. Артистка открыто говорила о личной жизни. Она отметила, что её любимый мужчина может иметь любую профессию, и неважно, «серьёзная» это должность или нет.
«Мне кажется, что нет несерьёзных профессий, потому что все мужчины разные. Если у мужчины это любимое дело, то почему к этому нужно относиться как-то не так. Нужно с уважением относиться к тому, что делает вторая половинка», – отметила певица.Прошлым летом 34-летняя исполнительница развелась с мужем Игорем Сивовым. При этом бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием шестилетней дочери Серафимы-Симбы и трёхлетнего сына Саффрона.
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Анастасия Чинкова