«Я вообще ушла от этого»: Лолита больше не появится на шоу «Суперстар!»

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская объявила, что больше не появится на шоу «Суперстар!». В разговоре с The Voice за кулисами концерта в Кремлевском дворце в честь рождения «Авторадио» артистка назвала шоу на НТВ «разовым проектом» в своей жизни.
8 марта исполнительница хита «На Титанике» вдруг появилась в эфире шоу «Суперстар!» после массовой отмены концертов и исчезновения с телеэкранов. Лолита заменила Наташу Королеву в кресле жюри, однако в других выпусках она не снималась. Певица обозначила, что не будет возвращаться на проект.
Лолита подчеркнула, что продолжит заниматься творческой деятельностью — «песни петь».
Ранее Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго.
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«Понятия не имею, кто будет его вести. Я не буду и в жюри. Я вообще ушла от этого. Это разовый проект в моей жизни, он был раз в сезон», — обратила внимание Милявская.
Лолита подчеркнула, что продолжит заниматься творческой деятельностью — «песни петь».
Ранее Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго.
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Ольга Енгалычева